Υπό βροχή η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Λόγω της μαθητικής παρέλασης εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης.Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία:δ. ΔΕΥΤΕΡΑ (27-10-2025):Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή. Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.