Υπό βροχή η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μαθητική παρέλαση Θεσσαλονίκη Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι δρόμοι που έχουν κλείσει για την παρέλαση

Στράτος Λούβαρης
Υπό βροχή πραγματοποιείται το πρωί της 27ης Οκτωβρίου 2025  η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της πόλης δίνουν το παρών στην Τσιμισκή, τιμώντας τους ήρωες του ’40.

Δηλώσεις Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα μετά τη λήξη της μαθητικής παρέλασης

Δηλώσεις μετά τη λήξη της μαθητικής παρέλασης
Δηλώσεις του Νίκου Παπαϊωάννου μετά τη λήξη της μαθητικής παρέλασης


Δηλώσεις του Σταύρου Καλαφάτη μετά τη λήξη της μαθητικής παρέλασης


Υπό βροχή η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη (2)


Υπό βροχή η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη (4)

Λόγω της μαθητικής παρέλασης εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης.

Υπό βροχή η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη (1)


Υπό βροχή η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη (3)

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία:

δ. ΔΕΥΤΕΡΑ (27-10-2025):

Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή. Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.

