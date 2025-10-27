Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Κατέρρευσε τμήμα ταράτσας σπιτιού στον Μυλοπόταμο - Νεκρός 67χρονος
Ο άνδρας εκτελούσε εργασίες στην ταράτσα, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτή υποχώρησε
Νεκρός είναι ένας 67χρονος ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε ταράτσα σπιτιού στην Αξό Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Τμήμα της ταράτσας κατέρρευσε με αποτέλεσμα ο άνδρας να βρεθεί στο κενό και να τραυματιστεί θανάσιμα.
Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 12.20 το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με 6 άτομα καθώς και η 3η ΕΜΑΚ με τρία οχήματα και 6 άτομα, προκειμένου να προβούν στον απεγκλωβισμό του 67χρονου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, πρόκειται για έναν εργολάβο, με καταγωγή από την περιοχή του Μυλοποτάμου, ο οποίος ζει στο Ηράκλειο.
