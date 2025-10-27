Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Με τοπικές βροχές αλλά και 30άρια οι παρελάσεις - Αναλυτικά ο καιρός για την αργία της 28ης Οκτωβρίου
Με τοπικές βροχές αλλά και 30άρια οι παρελάσεις - Αναλυτικά ο καιρός για την αργία της 28ης Οκτωβρίου
Ο καιρός δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου
Φθινοπωρινά χαρακτηριστικά αλλά και ζέστη θα έχει η σημερινή ημέρα 27/10 καθώς ένα σύστημα που ήδη επηρεάζει τη βορειοδυτική Ελλάδα φέρνει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Ήδη στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία εκδηλώνονται καταιγίδες, ενώ μέχρι το απόγευμα αναμένονται τοπικά φαινόμενα και στη Θεσσαλία.
Στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα πραγματοποιείται η μαθητική παρέλαση, αναμένονται πρόσκαιρες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συμπέσουν με την ώρα της παρέλασης. Δεν προβλέπονται έντονα ή επικίνδυνα φαινόμενα, ωστόσο συνιστάται ομπρέλα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 21 βαθμούς.
Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και χωρίς βροχές. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στα ανοιχτά του Ευβοϊκού, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί νοτιάδες έως 8 μποφόρ, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων της ΕΜΥ, φαινόμενο που θα διαρκέσει έως το απόγευμα. Στη δυτική Ελλάδα, οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, με ένταση έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή για την εποχή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 20–23 βαθμούς, στα κεντρικά και ανατολικά έως 27–28, ενώ στη βόρεια Κρήτη, εξαιτίας του νοτιά, η μέγιστη τιμή αναμένεται να φτάσει τους 31–32 βαθμούς.
Οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν με πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, ενώ και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα γίνει η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, αναμένεται ηλιοφάνεια.
Ήδη στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία εκδηλώνονται καταιγίδες, ενώ μέχρι το απόγευμα αναμένονται τοπικά φαινόμενα και στη Θεσσαλία.
Στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα πραγματοποιείται η μαθητική παρέλαση, αναμένονται πρόσκαιρες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συμπέσουν με την ώρα της παρέλασης. Δεν προβλέπονται έντονα ή επικίνδυνα φαινόμενα, ωστόσο συνιστάται ομπρέλα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 21 βαθμούς.
Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και χωρίς βροχές. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στα ανοιχτά του Ευβοϊκού, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί νοτιάδες έως 8 μποφόρ, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων της ΕΜΥ, φαινόμενο που θα διαρκέσει έως το απόγευμα. Στη δυτική Ελλάδα, οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, με ένταση έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή για την εποχή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 20–23 βαθμούς, στα κεντρικά και ανατολικά έως 27–28, ενώ στη βόρεια Κρήτη, εξαιτίας του νοτιά, η μέγιστη τιμή αναμένεται να φτάσει τους 31–32 βαθμούς.
Ευνοϊκές συνθήκες για τις παρελάσειςΓια την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, ο καιρός προβλέπεται γενικά καλός σε όλη τη χώρα. Οι παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα, με καλές καιρικές συνθήκες, ήλιο και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
Καιρός: Η αναλυτική πρόγνωση για αύριο 28η ΟκτωβρίουΑύριο, Τρίτη, ο καιρός βελτιώνεται σημαντικά σε όλη τη χώρα. Μόνο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη επικράτεια ο καιρός θα είναι αίθριος, με ήλιο και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.
Οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν με πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, ενώ και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα γίνει η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, αναμένεται ηλιοφάνεια.
Η τάση για τις επόμενες ημέρεςΤην Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή ή λίγο υψηλότερες. Την Πέμπτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις στα δυτικά, χωρίς φαινόμενα.
Ειδήσεις σήμερα:
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα