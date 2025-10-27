Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλλη μέχρι και Λένορμαν
Το γεγονός ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Ολυμπιακού-ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη αλλά και το ότι εκτελούνται έργα προκάλεσε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλλη έως και την Λένορμαν.
Το γεγονός ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Ολυμπιακού-ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη αλλά και το ότι στην εθνική οδό εκτελούνται έργα προκάλεσε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων.
Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:30 τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
