Μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλλη μέχρι και Λένορμαν

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλλη έως και την Λένορμαν.Το γεγονός ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Ολυμπιακού-ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη αλλά και το ότι στην εθνική οδό εκτελούνται έργα προκάλεσε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων.Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:30 τα μεσάνυχτα της Κυριακής.