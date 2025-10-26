Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Ο 52χρονος φέρεται να δέχτηκε δύο πυροβολισμούς στο στήθος στη γιορτή του κάστανου

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη γιορτή του κάστανου στο χωριό Έλος της Κισσάμου Χανίων αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/10), όταν άνδρας, ηλικίας 52 ετών, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής έπεσε νεκρός έπειτα από πυροβολισμούς που δέχτηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά του 52χρονου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην πίστα. Μάλιστα, ο 52χρονος φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς στο στήθος.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

