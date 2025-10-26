Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Ο 52χρονος φέρεται να δέχτηκε δύο πυροβολισμούς στο στήθος στη γιορτή του κάστανου
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη γιορτή του κάστανου στο χωριό Έλος της Κισσάμου Χανίων αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/10), όταν άνδρας, ηλικίας 52 ετών, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής έπεσε νεκρός έπειτα από πυροβολισμούς που δέχτηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά του 52χρονου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην πίστα. Μάλιστα, ο 52χρονος φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς στο στήθος.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά του 52χρονου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην πίστα. Μάλιστα, ο 52χρονος φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς στο στήθος.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα