Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη γιορτή του κάστανου στο χωριό Έλος της Κισσάμου Χανίων αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/10), όταν άνδρας, ηλικίας 52 ετών, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής έπεσε νεκρός έπειτα από πυροβολισμούς που δέχτηκε.Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά του 52χρονου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην πίστα. Μάλιστα, ο 52χρονος φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστονΆμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίωνπαρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.