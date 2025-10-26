Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Δείτε βίντεο
Η γυναίκα έλεγε δεν ήταν από κάποια ομάδα, αλλά ότι ήθελε να διαμαρτυρηθεί
Αστυνομικοί επενέβησαν την Κυριακή για να απομακρύνουν μία γυναίκα που είχε καθίσει πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 19:00 της Κυριακής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα γυναίκα καθόταν οκλαδόν πάνω στο μνημείο και είχε μαζί της ένα μουσικό όργανο.
Αστυνομικοί πλησίασαν για να την απομακρύνουν, αλλά αυτή αντιδρούσε. Τελικά την απομάκρυναν και την έβαλαν σε περιπολικό.
Η γυναίκα έλεγε δεν ήταν από κάποια ομάδα, αλλά ότι ήταν μια πολίτης που ήθελε να διαμαρτυρηθεί.
