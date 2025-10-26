Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη Γυναίκα

Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Δείτε βίντεο

Η γυναίκα έλεγε δεν ήταν από κάποια ομάδα, αλλά ότι ήθελε να διαμαρτυρηθεί

Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Δείτε βίντεο
Αστυνομικοί επενέβησαν την Κυριακή για να απομακρύνουν μία γυναίκα που είχε καθίσει πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 19:00 της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα γυναίκα καθόταν οκλαδόν πάνω στο μνημείο και είχε μαζί της ένα μουσικό όργανο.

Αστυνομικοί πλησίασαν για να την απομακρύνουν, αλλά αυτή αντιδρούσε. Τελικά την απομάκρυναν και την έβαλαν σε περιπολικό.

Η γυναίκα έλεγε δεν ήταν από κάποια ομάδα, αλλά ότι ήταν μια πολίτης που ήθελε να διαμαρτυρηθεί.

