Συγγενής του 52χρονου θύματος ο δράστης του φονικού στα Χανιά - Τον σκότωσε με δύο σφαίρες στο στήθος

ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Δολοφονία Κίσσαμος Πανηγύρι

Τον πυροβόλησε εν ψυχρώ την ώρα που χόρευε - Το περιστατικό έγινε στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το φονικό που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στο χωριό Έλος της Κισσάμου Χανίων κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δράστης και θύμα ήταν συγγενείς. Όλα συνέβησαν ανήμερα της ονομαστικής εορτής του 52χρονου και ενώ χόρευε. Τη στιγμή, που ο 52χρονος ήταν στην πίστα, τον πλησίασε ο δράστης και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ τουλάχιστον δύο φορές στο στήθος. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.


Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα του δράστη, με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του.

Φωτογραφίες: Creta24.gr

Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε

