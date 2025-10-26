Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ηγουμενίτσα: Το λιμενικό διέσωσε 50χρονο από σκάφος που βυθιζόταν - Είχε μαζί του 135 κιλά κάνναβης
Δύτες βρήκαν τις συσκευασίες ναρκωτικών στο βυθισμένο σκάφος - Ο 50χρονος είχε προλάβει να ξεφορτωθεί ακόμα μια τσάντα με κάνναβη - Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών ανέρχεται σε 400.000 ευρώ
Το πρωί της Παρασκευής ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού προέβη στη διάσωση ενός 50χρονου αλλοδαπού (υπηκόου Αλβανίας), από ημιβυθισμένο σκάφος που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας «Πρασούδι» Ηγουμενίτσας.
Άμεσα, κινητοποιήθηκαν οι Αρχές που διενήργησαν εκτεταμένες έρευνες σε ξηρά και θάλασσα.
Με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, ανασύρθηκαν από το εσωτερικό του σκάφους πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, πιθανόν ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 79,75 κιλών.
Σε συνέχεια των ερευνών, την επόμενη ημέρα στη θαλάσσια περιοχή «Βοντά» Σαγιάδας εντοπίστηκε επιπλέον σάκος, ο οποίος αποτελούσε μέρος του συνολικού φορτίου και περιείχε έξι νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 56,13 κιλών. Η συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ανήλθε στα 135,88 κιλά.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 50χρονος αλλοδαπός. Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις του νόμου «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», καθώς επιχείρησε να εισάγει παράνομα στη χώρα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, αλλά και για «παράνομη είσοδο στη χώρα» καθώς στερείτο νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, το πολυεστερικό σκάφος ως μέσο μεταφοράς τους και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€).
