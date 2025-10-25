Σφραγίστηκε το μπαρ όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Όπως προσθέτει, η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ καταλήγει λέγοντας ότι οι όλες αρμόδιες Αρχές θα πράξουν ανάλογα, λόγω και της σοβαρότητας του ζητήματος.Στην ανακοίνωσή ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε:Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα.Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον θάνατο της 16χρονης.Η νεκροψία έδειξε ως, ενώ οι τελικές απαντήσεις αναμένεται να δοθούν με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών τα οποία θα βγουν εντός του Νοεμβρίου.Τη βραδιά που η έφηβη κατέληξε στον «Ευαγγελισμό», έγιναν και άλλες κλήσεις στο ΕΚΑΒ για περιστατικά μέθης στην οδό Δεκελέων, όπου διασκέδαζε η 16χρονη, με την ΕΛΑΣ να έχει κάνει δύο αιτήματα: ένα στο ΕΚΑΒ για να δοθούν στοιχεία για τις διακομιδές το μοιραίο βράδυ και ένας προς το Δήμο Αθηναίων για σφράγιση του μαγαζιού.Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ έχει ζητήσει από το ΕΚΑΒ ενημέρωση τόσο. Την ίδια στιγμή, στο τμήμα Ανηλίκων που έχει αναλάβει την έρευνα για τον θάνατο της 16χρονης, αναμένεται να κληθούν εκ νέου όσοι ήταν μαζί της το βράδυ που κατέληξε για να δώσουν καταθέσεις.