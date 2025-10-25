Σφραγίστηκε το μπαρ όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, λέει ο δήμαρχος Αθηναίων που έδωσε εντολή να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες
Υπάλληλοι του δήμου Αθηναίων σφράγισαν το απόγευμα του Σαββάτου το μπαρ στο οποίο κατανάλωσε ποτά η 16χρονη που πέθανε το περασμένο Σάββατο στο Γκάζι.
Σε ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων αναφέρει:
Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σφραγίστηκε για χρονικό διάστημα έως και 60 ημερών το bar στο Γκάζι, το οποίο σέρβιρε παράνομα αλκοόλ σε ανήλικη, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος. Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».
Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων επέδωσε σήμερα, στις 8 το βράδυ, την απόφαση για τη σφράγιση του καταστήματος και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
Νωρίτερα σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επισήμανε ότι έχουν αρχίσει οι σχετικές διαδικασίες.
Όπως προσθέτει, η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ καταλήγει λέγοντας ότι οι όλες αρμόδιες Αρχές θα πράξουν ανάλογα, λόγω και της σοβαρότητας του ζητήματος.
Στην ανακοίνωσή ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε:
Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.
Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.
Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον θάνατο της 16χρονης.
Η νεκροψία έδειξε ως αιτία το πνευμονικό οίδημα, ενώ οι τελικές απαντήσεις αναμένεται να δοθούν με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών τα οποία θα βγουν εντός του Νοεμβρίου.
Τη βραδιά που η έφηβη κατέληξε στον «Ευαγγελισμό», έγιναν και άλλες κλήσεις στο ΕΚΑΒ για περιστατικά μέθης στην οδό Δεκελέων, όπου διασκέδαζε η 16χρονη, με την ΕΛΑΣ να έχει κάνει δύο αιτήματα: ένα στο ΕΚΑΒ για να δοθούν στοιχεία για τις διακομιδές το μοιραίο βράδυ και ένας προς το Δήμο Αθηναίων για σφράγιση του μαγαζιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ έχει ζητήσει από το ΕΚΑΒ ενημέρωση τόσο για τον αριθμό των περιστατικών μέθης στην οδό Δεκελέων όσο και για το πού διακομίστηκαν. Την ίδια στιγμή, στο τμήμα Ανηλίκων που έχει αναλάβει την έρευνα για τον θάνατο της 16χρονης, αναμένεται να κληθούν εκ νέου όσοι ήταν μαζί της το βράδυ που κατέληξε για να δώσουν καταθέσεις.
