Τζορτζ Κλούνεϊ: Το χιουμοριστικό σχόλιο για τη ληστεία στο Λούβρο - «Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους»
Τζορτζ Κλούνεϊ Μουσείο Λούβρου Ληστεία κοσμήματα

Ο ηθοποιός συνέδεσε με χιούμορ τη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο με τον κινηματογραφικό του ρόλο ως Ντάνι Όσιαν, αρχηγό της διάσημης ομάδας ληστών στην τριλογία «Ocean’s»

Ελένη Μήτση
Με χιούμορ σχολίασε ο Τζορτζ Κλούνεϊ τη ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, δηλώνοντας περήφανος για τους δράστες.

Ο ηθοποιός συνέκρινε την πρόσφατη ληστεία με τις κινηματογραφικές ληστείες της σειράς «Ocean’s».  Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Jay Kelly» στο φεστιβάλ AFI, ο Κλούνεϊ  ανέφερε, χαμογελώντας ότι ένιωσε «περήφανος» για τους δράστες.

Συγκεκριμένα, είπε: «Αν είσαι επαγγελματίας ληστής, όπως εγώ... Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους», αστειεύτηκε, κάνοντας αναφορά στον ρόλο του ως Ντάνι Όσιαν, αρχηγό των κινηματογραφικών ληστών στη γνωστή τριλογία «Ocean’s». Όταν ρωτήθηκε αν αυτή η ληστεία θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση για μια νέα ταινία, απάντησε γελώντας: «Νομίζω ότι πρέπει να ληστέψουμε το Λούβρο».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του

Η αναφορά του ήρθε λίγες ημέρες μετά τη ληστεία που σημειώθηκε στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όταν διαρρήκτες εισέβαλαν το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου και έκλεψαν οκτώ κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας. Ο Κλούνεϊ φάνηκε εντυπωσιασμένος από το πώς κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη ληστεία «μέσα στο φως της ημέρας». «Ήταν φοβερό. Αναρωτιέμαι αν θα τους πιάσουν τελικά. Φαίνεται ότι τα κατάφεραν αρκετά καλά στο να ξεφύγουν» είπε.

Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε επίσης, ότι αναμένεται να ξεκινήσουν γυρίσματα για το «Ocean’s 14» το επόμενο έτος, με τους Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ να επιστρέφουν στους ρόλους τους. Όπως ανέφερε, το σενάριο είναι έτοιμο και η παραγωγή βρίσκεται «σε εξαιρετική κατάσταση. Τώρα απομένει μόνο να συντονίσουμε τα προγράμματά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

