Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος
Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος
Παρών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης - Νταλάρας, Γαλάνη, Αρβανιτάκη και Φασουλής μεταξύ άλλων από τον καλλιτεχνικό κόσμο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, πλήθος υπουργών και πολιτικών και φυσικά πολλοί καλλιτέχνες είναι από τα πρόσωπα που δίνουν το παρών στην εξόδιο ακολουθία για τον Διονύση Σαββόπουλο στην Ιερά Μητρόπολη.
Αντίθετα, απουσιάζουν πολλοί αρχηγοί κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δεν παραβρέθηκε στο τελευταίο αντίο στον μεγάλο τραγουδοποιό και συνθέτη, αλλά εκπροσωπήθηκε από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέα ΚΟΕΣ, ούτε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ούτε κανείς άλλος από τα κόμματα της Αριστεράς πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας.
Από πολιτικούς παρίστανται:
- ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως, η Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Προκόπης Παυλόπουλος, η Μαρία Δαμανάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Λαλιώτης με τη σύζυγό του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλας και ο Στέφανος Τζουμάκας, η Νίνα Κασσιμάτη.
Από καλλιτέχνες: ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Πέγκυ Ζήνα, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Μανώλης Φάμελλος, η Μελίνα Τανάγρη, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η Άννα Φόνσου, ο Στάθης Δρογώσης, ο Μίνως Μάτσας και ο Σταμάτης Γαρδέλης.
