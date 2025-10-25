Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας,

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, πλήθος υπουργών και πολιτικών και φυσικά πολλοί καλλιτέχνες είναι από τα πρόσωπα που δίνουν το παρών στην εξόδιο ακολουθία για τον Διονύση Σαββόπουλο στην Ιερά Μητρόπολη.Αντίθετα, απουσιάζουν πολλοί αρχηγοί κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,δεν παραβρέθηκε στο τελευταίο αντίο στον μεγάλο τραγουδοποιό και συνθέτη, αλλά εκπροσωπήθηκε από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέα ΚΟΕΣ, ούτε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανείς άλλος από τα κόμματα τηςπλην τηςαρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας.Από πολιτικούς παρίστανται:ο δήμαρχος Αθηναίων,, ο, ο, ο, ο, η, ο περιφερειάρχης Αττικής,, ο, ημε τη σύζυγό του, ο, ο, ηΑπό καλλιτέχνες: ο