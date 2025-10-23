Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Μεσολόγγι: Μεγάλα προβλήματα από την καταρρακτώδη βροχή – Πλημμύρισαν δρόμοι
Μεσολόγγι: Μεγάλα προβλήματα από την καταρρακτώδη βροχή – Πλημμύρισαν δρόμοι
Η κακοκαιρία πλήττει ακόμη και το κέντρο της πόλης – Προβλήματα και στο Αιτωλικό
Έντονη βροχόπτωση πλήττει το Μεσολόγγι τις τελευταίες ώρες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πάλι πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια. Προβλήματα υπάρχουν και στο Αιτωλικό.
Κάτοικοι της πόλης αναφέρουν ότι το νερό έχει μπει σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι έχουν υπερχειλίσει. Η κακοκαιρία έχει πλήξει ακόμη και το κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με το messolonghinews.gr, προβλήματα διαπιστώνονται σε πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να είναι δύσκολη ή και επικίνδυνη. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις έως ότου υποχωρήσει το φαινόμενο.
Δείτε φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
Κάτοικοι της πόλης αναφέρουν ότι το νερό έχει μπει σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι έχουν υπερχειλίσει. Η κακοκαιρία έχει πλήξει ακόμη και το κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με το messolonghinews.gr, προβλήματα διαπιστώνονται σε πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να είναι δύσκολη ή και επικίνδυνη. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις έως ότου υποχωρήσει το φαινόμενο.
Δείτε φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα