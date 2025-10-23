Μεσολόγγι: Μεγάλα προβλήματα από την καταρρακτώδη βροχή – Πλημμύρισαν δρόμοι
Μεσολόγγι: Μεγάλα προβλήματα από την καταρρακτώδη βροχή – Πλημμύρισαν δρόμοι

Η κακοκαιρία πλήττει ακόμη και το κέντρο της πόλης – Προβλήματα και στο Αιτωλικό

Έντονη βροχόπτωση πλήττει το Μεσολόγγι τις τελευταίες ώρες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πάλι πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια. Προβλήματα υπάρχουν και στο Αιτωλικό.

Κάτοικοι της πόλης αναφέρουν ότι το νερό έχει μπει σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι έχουν υπερχειλίσει. Η κακοκαιρία έχει πλήξει ακόμη και το κέντρο της πόλης. 

Σύμφωνα με το messolonghinews.gr, προβλήματα διαπιστώνονται σε πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να είναι δύσκολη ή και επικίνδυνη.  Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις έως ότου υποχωρήσει το φαινόμενο.

Δείτε φωτογραφίες

