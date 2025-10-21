Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εγκαινιάζει στη Νομική του ΑΠΘ την πρώτη Έδρα Κυπριακών Σπουδών στην Ελλάδα

«Η διατμηματική αυτή Έδρα έρχεται να αποδείξει για μία ακόμη φορά το πόσο κοντά είμαστε με την Κύπρο» δήλωσε στο protothema.gr ο υφυπουργός Παιδείας Ν. Παπαϊωάννου