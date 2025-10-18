Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Περιπέτεια για μάνα και κόρη που πήγαν για πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι στην Κρήτη
Περιπέτεια για μάνα και κόρη που πήγαν για πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι στην Κρήτη
Η 60χρονη με την 31χρονη κόρη ακολουθούσαν περιηγητικό μονοπάτι από τα Φαλάσαρνα προς το Μπάλο, όταν συνειδητοποίησαν αργά το απόγευμα ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν
Σε περιπέτεια - ευτυχώς με αίσιο τέλος - εκτυλίχθηκε η νυχτερινή βόλτα δύο περιπατητών σε περιοχή των Λευκών Ορέων στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα ξεκίνησαν όταν χθες το απόγευμα δύο τουρίστριες από την Ιταλία μια 60χρονη με την 31χρονη κόρη της αποφάσισαν να ακολουθούσουν ένα περιηγητικό μονοπάτι από τα Φαλάσαρνα προς το Μπάλο για να απολαύσουν τη φυσιολατρική διαδρομή.
Σε κάποια στιγμή έφτασαν σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχίσουν και λίγο πριν τις 7:30 το βράδυ κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.
Αμέσως στήθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή 15 αντρών από την 3η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό των δύο γυναικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα ξεκίνησαν όταν χθες το απόγευμα δύο τουρίστριες από την Ιταλία μια 60χρονη με την 31χρονη κόρη της αποφάσισαν να ακολουθούσουν ένα περιηγητικό μονοπάτι από τα Φαλάσαρνα προς το Μπάλο για να απολαύσουν τη φυσιολατρική διαδρομή.
Σε κάποια στιγμή έφτασαν σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχίσουν και λίγο πριν τις 7:30 το βράδυ κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.
Αμέσως στήθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή 15 αντρών από την 3η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό των δύο γυναικών.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο Απόλλων - Περίμενε το δεύτερο παιδί του
Ανάλυση CNN: Τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ με Ουκρανία, Πούτιν και Κίνα – Θέλει να κεφαλοποιήσει τη συμφωνία στη Γάζα
H Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων για θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο
Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο Απόλλων - Περίμενε το δεύτερο παιδί του
Ανάλυση CNN: Τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ με Ουκρανία, Πούτιν και Κίνα – Θέλει να κεφαλοποιήσει τη συμφωνία στη Γάζα
H Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων για θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα