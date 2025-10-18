Περιπέτεια για μάνα και κόρη που πήγαν για πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Λευκά Όρη 112 Πεζοπορία

Περιπέτεια για μάνα και κόρη που πήγαν για πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι στην Κρήτη

Η 60χρονη με την 31χρονη κόρη ακολουθούσαν περιηγητικό μονοπάτι από τα Φαλάσαρνα προς το Μπάλο, όταν συνειδητοποίησαν αργά το απόγευμα   ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν

Περιπέτεια για μάνα και κόρη που πήγαν για πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι στην Κρήτη
Σε περιπέτεια - ευτυχώς με αίσιο τέλος - εκτυλίχθηκε η νυχτερινή βόλτα δύο περιπατητών σε περιοχή των Λευκών Ορέων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα ξεκίνησαν όταν χθες το απόγευμα δύο τουρίστριες από την Ιταλία μια 60χρονη με την 31χρονη κόρη της αποφάσισαν να ακολουθούσουν ένα περιηγητικό μονοπάτι από τα Φαλάσαρνα προς το Μπάλο για να απολαύσουν τη φυσιολατρική διαδρομή.

Σε κάποια στιγμή έφτασαν σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχίσουν και λίγο πριν τις 7:30 το βράδυ κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή 15 αντρών από την 3η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό των δύο γυναικών.

