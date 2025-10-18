H Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων για θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο
Πρόκειται για ένα μικρό κορίτσι που έχει διαγνωστεί από 18 μηνών με σπάνια μορφή καρκίνου του εγκεφάλου
Σε μια ακόμη πράξη ανθρωπιάς προχώρησε η Τέιλορ Σουίφτ, δωρίζοντας 100.000 δολάρια σε ένα μικρό κορίτσι που δίνει μάχη με τον καρκίνο του εγκεφάλου. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ύστερα από μια ανάρτηση στη σελίδα υποστήριξης της μικρής Lilah στο Instagram, όπου αναφερόταν πως το κορίτσι «ευχόταν η Τέιλορ Σουίφτ να ήταν η καλύτερή της φίλη».
Η ανάρτηση ενέπνευσε ένα άλλο παιδί, που πάσχει επίσης από καρκίνο, να ξεκινήσει τη δημιουργία και πώληση βραχιολιών από χάντρες εμπνευσμένων από τα βραχιόλια φιλίας που κυκλοφόρησε η Τέιλορ Σουίφτ στο πλαίσιο του Eras Tour, με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για τη Lilah και την οικογένειά της, που αντιμετωπίζουν τεράστια έξοδα νοσηλείας.
Σύμφωνα με τη σελίδα GoFundMe της Lilah, η μικρή διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου του εγκεφάλου σε ηλικία μόλις 18 μηνών και από τότε έχει περάσει σχεδόν όλη της τη ζωή μέσα στα νοσοκομεία.
Η δωρεά της Τέιλορ Σουίφτ εμφανίζεται ως η υψηλότερη προσφορά στη σελίδα, συνοδευόμενη από ένα προσωπικό μήνυμα της ίδιας στη στήλη «Λόγια υποστήριξης»: «Στέλνω τη μεγαλύτερη αγκαλιά στη φίλη μου, Lilah! Με αγάπη, Τέιλορ».
Μόλις οι θαυμαστές της τραγουδίστρια εντόπισαν τη συγκινητική της πράξη, πλημμύρισαν το διαδίκτυο με αναρτήσεις και αποφάσισαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, συνεισφέροντας με δωρεές των 13 δολαρίων, αριθμός-σύμβολο για τη βραβευμένη τραγουδίστρια. Μέσα σε λίγες ώρες, η πλατφόρμα γέμισε από εκατοντάδες μικρές δωρεές, οι περισσότερες από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν προσωπικά τη Lilah, αλλά συγκινήθηκαν από τη χειρονομία της Τέιλορ Σουίφτ.
Η πράξη αυτή έρχεται λίγο καιρό αφότου η φίλη της, Ρούμπι Ρόουζ, αποκάλυψε ότι η Τέιλορ Σουίφτ «συχνά περιηγείται στο GoFundMe όπως σε μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης» και κάνει δωρεές διακριτικά, χωρίς δημοσιότητα, μια συνήθεια που ξεκίνησε όταν δέχτηκε κριτική για την τεράστια περιουσία της, καθώς είναι πλέον η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια στηρίζει συνανθρώπους της. Το 2024 είχε δωρίσει 5 εκατομμύρια δολάρια για τα θύματα των τυφώνων Milton και Helene, χωρίς να κάνει καμία σχετική ανάρτηση στα social media. Επίσης, πέρσι είχε προσφέρει 250.000 δολάρια στο εκπαιδευτικό κέντρο Operation Breakthrough στο Κάνσας Σίτι, ενώ το περασμένο καλοκαίρι επισκέφθηκε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Φλόριντα, αφιερώνοντας χρόνο να φωτογραφηθεί και να συνομιλήσει με κάθε παιδί ξεχωριστά.
Ένας γονιός, ο Prince Durocher, μοιράστηκε τις φωτογραφίες της συνάντησης γράφοντας πως η τραγουδίστρια «μετέτρεψε μια τρομακτική εμπειρία σε μια παντοτινή, χαρούμενη ανάμνηση».
Taylor Swift makes incredible SIX-FIGURE donation to young fan battling cancer https://t.co/Z1KUPDwdTA— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 18, 2025
