Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο Απόλλων - Περίμενε το δεύτερο παιδί του
Ο άνδρας είχε επισκεφθεί μία ημέρα νωρίτερα το ίδιο σημείο για να παρατηρήσει τον χώρο από τον οποίο έπεσε
Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους, όταν ένας 44χρονος άνδρας έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων, βάζοντας τέλος στη ζωή του μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, όλα δείχνουν πως ο άνδρας είχε προσχεδιάσει προσεκτικά την πράξη του. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε επισκεφθεί το ίδιο κατάστημα που λειτουργεί στον τελευταίο όροφο του κτιρίου, ένα γνωστό στέκι με θέα όλη την Αθήνα, προφανώς για να «δει τον χώρο», να παρατηρήσει τη διάταξη και την απόσταση από το στηθαίο. Όπως περιγράφουν άνθρωποι που τον είδαν, κάθισε μόνος του, ήπιε έναν καφέ χωρίς να μιλήσει σε κανέναν και αποχώρησε διακριτικά.
Η στάση του δεν προκάλεσε την παραμικρή υποψία. Έμοιαζε απλός πελάτης, σαν τόσους άλλους που επισκέπτονται καθημερινά το σημείο για να απολαύσουν τη θέα και την ηρεμία του χώρου. Όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σκοτεινή.
Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, ο 44χρονος επέστρεψε. Κάθισε πάλι μόνος του, σε ένα τραπέζι κοντά στα τζάμια, απ’ όπου μπορούσε να βλέπει όλη την πόλη να απλώνεται κάτω του. Παρήγγειλε έναν καφέ και ένα μπέργκερ. Φαινόταν ήρεμος, απόλυτα συγκεντρωμένος, σχεδόν αποστασιοποιημένος από τον γύρω του κόσμο.
Μάρτυρες αναφέρουν ότι έτρωγε αργά, κοιτάζοντας για ώρα προς τον ορίζοντα, χωρίς να μιλά. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως επρόκειτο για τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Κάποια στιγμή, αφού πλήρωσε τον λογαριασμό του, σηκώθηκε ήρεμα από το τραπέζι. Προχώρησε προς την άκρη του μπαλκονιού, ανάμεσα σε ανυποψίαστους θαμώνες που απολάμβαναν το μεσημεριανό τους. Στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα κοιτάζοντας κάτω και πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει, πήδηξε στο κενό.
Οι πελάτες και οι εργαζόμενοι πάγωσαν, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να δουν τι είχε συμβεί φωνάζοντας για βοήθεια.
Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, αλλά ο 44χρονος ήταν ήδη νεκρός. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν τον νεαρό άνδρα στην απελπισμένη αυτή πράξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό αν άφησε κάποιο σημείωμα ή μήνυμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό πτώσης από τον συγκεκριμένο πύργο. Οι υπεύθυνοι του χώρου φέρεται να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά και πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, όπου κανείς δε θα περίμενε να διαδραματιστεί ένα τόσο τραγικό γεγονός.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας περίμενε το δεύτερο παιδί του, καθώς η σύζυγός του αναμένεται να γεννήσει από μέρα σε μέρα. Οι λόγοι που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία παραμένουν προς το παρόν άγνωστοι.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την οδό, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.
«Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».
