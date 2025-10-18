Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο Απόλλων - Περίμενε το δεύτερο παιδί του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας περίμενε το

, καθώς η σύζυγός του αναμένεται να γεννήσει από μέρα σε μέρα. Οι λόγοι που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία παραμένουν προς το παρόν άγνωστοι.

«Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»

Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την οδό, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.