Ανάλυση CNN: Τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ με Ουκρανία, Πούτιν και Κίνα - Επιδιώκει να κεφαλοποιήσει τη συμφωνία στη Γάζα

Συζητήσεις για την Ουκρανία, προσεχής συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, διαχείριση σχέσεων με την Κίνα και παρεμβάσεις σε Λατινική Αμερική - Οι δισταγμοί για αποστολή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο και οι αντιφάσεις ισχύος έναντι Ρωσίας–Κίνας