Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ανακαινίστηκε το Ζωγράφειο Λύκειο - Αρωγοί οι ελληνικές τράπεζες με δωρεά 800.000 ευρώ
Ανακαινίστηκε το Ζωγράφειο Λύκειο - Αρωγοί οι ελληνικές τράπεζες με δωρεά 800.000 ευρώ
«Το Ζωγράφειο είναι σύμβολο της παρουσίας της Ελληνορθόδοξης κοινότητας» δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης - «Παραμένει ισχυρό και ανθεκτικό και οφείλουμε όλοι να το στηρίξουμε» λέει ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΤ Γκίκας Χαρδούβελης
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 15 Οκτωβρίου 2025, ο αγιασμός και τα εγκαίνια του ανακαινισμένου ιστορικού Ζωγραφείου Εκπαιδευτηρίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της Α’ φάσης των έργων ανακαινίσεως και σεισμικής θωρακίσεως του κτηρίου.
Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και εκπρόσωποι των δωρητριών τραπεζών, μελών της ΕΕΤ, κατόπιν πρόσκλησης της Διεύθυνσης του Ζωγραφείου Λυκείου και της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου. Νωρίτερα, το μεσημέρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υποδέχθηκε στο Φανάρι το Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την συμβολή τους στα ανακαινιστικά έργα στο Ζωγράφειο Λύκειο και προσκάλεσε τα μέλη του στο Πατριαρχικό άριστο.
Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη γρήγορη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών και στη δομική αποκατάσταση του κτηρίου στην αρχική του μορφή, μετά την απομάκρυνση των δύο ορόφων που είχαν προστεθεί το 1962, λόγω της αύξησης τότε του μαθητικού πληθυσμού. Η αποκατάσταση κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο της αντισεισμικής προστασίας του ιστορικού κτηρίου.
«Αναπέμπουμε ύμνον ευχαριστίας προς τον πανευεργέτη Θεό, ο οποίος ευλόγησε και ενίσχυσε όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία του έργου», δήλωσε ο Παναγιώτατος, εκφράζοντας παράλληλα θερμές ευχαριστίες προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τον πρόεδρό της για τη γενναιόδωρη χορηγία τους. «Η προσφορά αυτή δεν έχει μόνον υλική αλλά και ηθική διάσταση, καθώς φανερώνει το έμπρακτο ενδιαφέρον των μελών της για την κοινότητά μας εδώ», υπογράμμισε.
Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε επίσης τον μεγάλο ευεργέτη του Πατριαρχείου, άρχοντα έξαρχο κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, καθώς και το Ίδρυμα Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου για τη σημαντική τους συμβολή. «Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε προς τον Οικουμενικό Μέγα Ευεργέτη, τον Εντιμολογιώτατο Άρχοντα Έξαρχο και Πρόεδρο της Αδελφότητος Οφφικιαλίων της Μεγάλης Εκκλησίας κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο και προς το «Ίδρυμα Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου» για την γενναιόδωρη συμβολή τους», είπε ο Παναγιώτατος.
«Οι σημερινοί αυτοί φιλέλληνες ευεργέτες είναι άξιοι συνεχιστές του μεγάλου Χρηστάκη Ζωγράφου, ο οποίος το 1892–1893 χρηματοδότησε την ανέγερση του σχολείου με 10.000 χρυσές λίρες. Τα ονόματά τους είναι πλέον γραμμένα με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Γένους μας», τόνισε.
«Η σημερινή ημέρα είναι μέρα χαράς και υπερηφάνειας. Ο αγώνας για την παιδεία της Ρωμιοσύνης συνεχίζεται, έστω και υπό διαφορετικές συνθήκες από εκείνες του 1893», τόνισε ο Πατριάρχης, υπογραμμίζοντας ότι το Ζωγράφειο παραμένει πιστό στην παιδαγωγική αρχή πως «η εκπαίδευση οφείλει να είναι ανοιχτή στα σημεία των καιρών και στην πρόοδο της γνώσης».
Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και εκπρόσωποι των δωρητριών τραπεζών, μελών της ΕΕΤ, κατόπιν πρόσκλησης της Διεύθυνσης του Ζωγραφείου Λυκείου και της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου. Νωρίτερα, το μεσημέρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υποδέχθηκε στο Φανάρι το Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την συμβολή τους στα ανακαινιστικά έργα στο Ζωγράφειο Λύκειο και προσκάλεσε τα μέλη του στο Πατριαρχικό άριστο.
Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη γρήγορη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών και στη δομική αποκατάσταση του κτηρίου στην αρχική του μορφή, μετά την απομάκρυνση των δύο ορόφων που είχαν προστεθεί το 1962, λόγω της αύξησης τότε του μαθητικού πληθυσμού. Η αποκατάσταση κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο της αντισεισμικής προστασίας του ιστορικού κτηρίου.
«Αναπέμπουμε ύμνον ευχαριστίας προς τον πανευεργέτη Θεό, ο οποίος ευλόγησε και ενίσχυσε όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία του έργου», δήλωσε ο Παναγιώτατος, εκφράζοντας παράλληλα θερμές ευχαριστίες προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τον πρόεδρό της για τη γενναιόδωρη χορηγία τους. «Η προσφορά αυτή δεν έχει μόνον υλική αλλά και ηθική διάσταση, καθώς φανερώνει το έμπρακτο ενδιαφέρον των μελών της για την κοινότητά μας εδώ», υπογράμμισε.
Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε επίσης τον μεγάλο ευεργέτη του Πατριαρχείου, άρχοντα έξαρχο κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, καθώς και το Ίδρυμα Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου για τη σημαντική τους συμβολή. «Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε προς τον Οικουμενικό Μέγα Ευεργέτη, τον Εντιμολογιώτατο Άρχοντα Έξαρχο και Πρόεδρο της Αδελφότητος Οφφικιαλίων της Μεγάλης Εκκλησίας κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο και προς το «Ίδρυμα Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου» για την γενναιόδωρη συμβολή τους», είπε ο Παναγιώτατος.
«Οι σημερινοί αυτοί φιλέλληνες ευεργέτες είναι άξιοι συνεχιστές του μεγάλου Χρηστάκη Ζωγράφου, ο οποίος το 1892–1893 χρηματοδότησε την ανέγερση του σχολείου με 10.000 χρυσές λίρες. Τα ονόματά τους είναι πλέον γραμμένα με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Γένους μας», τόνισε.
«Η σημερινή ημέρα είναι μέρα χαράς και υπερηφάνειας. Ο αγώνας για την παιδεία της Ρωμιοσύνης συνεχίζεται, έστω και υπό διαφορετικές συνθήκες από εκείνες του 1893», τόνισε ο Πατριάρχης, υπογραμμίζοντας ότι το Ζωγράφειο παραμένει πιστό στην παιδαγωγική αρχή πως «η εκπαίδευση οφείλει να είναι ανοιχτή στα σημεία των καιρών και στην πρόοδο της γνώσης».
800.000 ευρώ από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για το ΖωγράφειοΗ τελετή εγκαινίων, έγινε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εργασιών ανακαίνισης και αντισεισμικής θωράκισης του ιστορικού κτιρίου του Ζωγραφείου Λυκείου με τη συνδρομή συνολικής δωρεάς 800.000 ευρώ από όλες τις ελληνικές τράπεζες, μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, καθώς ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΤ και Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Γκίκας Χαρδούβελης ανακοίνωσε την επέκταση της δωρεάς από το αρχικό ποσό των 500.000 ευρώ κατά 300.000 ευρώ, φτάνοντας αθροιστικά τα 800.000 ευρώ.
Στην ελληνική αποστολή, μετείχαν εκπροσωπώντας τους δωρητές ο Πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank κ. Γεώργιος Ζανιάς, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Optima Bank κ. Γεώργιος Τανισκίδης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Alpha Bank κ. Βασίλης Ράπανος, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, η Γενική Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας - Corporate Responsibility της Πειραιώς κ. Αγγελική Μπούκη, ο Chief Retail & Wealth Management Officer της CrediaBank κ. Στυλιανός Ηλιάδης και η Acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ κ. Χαρούλα Απαλαγάκη.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΤ κ. Γκίκας Χαρδούβελης τόνισε: «Η χαρά και η συγκίνηση που αισθανόμαστε σήμερα, εδώ στο ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο, ξεπερνούν την οικονομική αξία οποιασδήποτε δωρεάς. Είναι τιμή για όλες τις ελληνικές τράπεζες το ότι μας επιτρέψατε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι, δίνοντας πνοή ζωής σε ένα σχολείο, φάρο Παιδείας και Πολιτισμού, που μετρά 132 χρόνια ιστορίας, συνυφασμένης με τις ρίζες του Ελληνισμού. Το Ζωγράφειο παραμένει ισχυρό και ανθεκτικό και οφείλουμε όλοι να το στηρίξουμε για να συνεχίσει να αποτελεί πηγή μάθησης, έμπνευσης και ελπίδας για τους μαθητές του. Ευχόμαστε στο Ζωγράφειο, έναν από τους μακροβιότερους πρέσβεις της Ελληνικής Παιδείας, ευδόκιμη συνέχιση του έργου του και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε πάντα αρωγοί δίπλα σας.»
Ο Διευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου, κ. Γιάννης Δεμιρτζόγλου δήλωσε: «Η συγκίνηση και η αγάπη που αισθάνομαι για το Ζωγράφειο είναι πολύ μεγάλη. Εδώ είναι σαν σπίτι μου· έξι χρόνια μαθητής, πέντε χρόνια καθηγητής, τριάντα δύο χρόνια διευθυντής. Από τα εξήντα πέντε μου χρόνια, τα σαράντα τρία τα πέρασα μέσα σε αυτούς τους τοίχους. Και βλέπω σήμερα, όπως τότε ο Χρηστάκης Ζωγράφος να εμφανίζονται ξανά τραπεζίτες και εφοπλιστές και με τις γενναιόδωρες προσφορές τους να συνεχίζει το Ζωγράφειο τη λαμπρή πορεία του. Και πώς να μην πιστέψω ότι ήταν θέλημα της Παναγίας της Ζωγραφειώτισσας να σταθεί το σχολείο όρθιο, να συνεχίσει να δίνει φως στη Ρωμιοσύνη της Πόλης!»
«Βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι συνέβαλαν αποφασιστικά στις προσπάθειες διασφάλισης πρώτα απ’ όλα της ασφάλειας των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου αλλά και τη διάσωση ενός μνημείου Παιδείας και πολιτισμού της ελληνορθόδοξης κοινότητας», εξέφρασε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου, κ. Γιώργος Παπαλιάρης σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως: « Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης δεν σημαίνει το τέλος, αλλά την αρχή ενός νέου κύκλου. Ο στόχος μας είναι η ανακαίνιση να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί σταδιακά, ώστε το Ζωγράφειο να αποκτήσει τη μορφή και τη λειτουργικότητα ενός σύγχρονου, πραγματικά ανταγωνιστικού σχολείου, αντάξιου των καλύτερων της χώρας — ενός σχολείου που να αποδεικνύει στην πράξη ότι η Ρωμιοσύνη αξίζει και μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Γιατί αυτό ακριβώς ήταν και το όραμα των ανθρώπων που, πριν από σχεδόν εκατόν πενήντα χρόνια, οραματίστηκαν την ίδρυση του Ζωγραφείου και βέβαια του μεγάλου ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου: Να δημιουργήσουν ένα σχολείο αριστείας αξιών και ελληνορθόδοξης παιδείας.».
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα