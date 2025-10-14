Φοινικούντα: Ο ανιψιός αναγνώρισε έναν από τους 22χρονους ως δράστη του διπλού φονικού - Τηλεφώνημα πριν τη δολοφονία δείχνει εμπλοκή τρίτου προσώπου
Αλληλοκατηγορούνται οι δύο 22χρονοι
Νέα δεδομένα φέρνει στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα η κατάθεση του ανιψιού του, ο οποίος φέρεται να αναγνώρισε τον έναν από τους δύο 22χρονους που έχουν συλληφθεί.
Ο νεαρόςπέρασε το απόγευμα της Τρίτης τις πόρτες της ΓΑΔΑ, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνώρισε τον φυσικό αυτουργό, όχι όμως και τον συνεργό του — παρότι τον γνώριζε προσωπικά, καθώς του είχε παραχωρήσει δωρεάν φιλοξενία στο κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022.
Την ίδια ώρα, ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να αρνείται κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας προφορικά πως «εγώ δεν έκανα τίποτα» και επιχειρώντας να μεταθέσει τις ευθύνες στον έτερο συλληφθέντα. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με προσοχή τα νέα στοιχεία και το περιεχόμενο του επίμαχου τηλεφωνήματος που έγινε λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία, το οποίο ενδέχεται να φωτίσει κρίσιμες πτυχές του εγκλήματος που συγκλονίζει τη Μεσσηνία.
Έν τω μεταξύ ένα τρίτο πρόσωπο βρίσκεται στο κάδρο των Αρχών για το διπλό φονικό που έγινε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ένας εκ των δύο 22χρονων που κατηγορούνται φέρεται να επικοινώνησε με αυτό το τρίτο πρόσωπο λίγο πριν τη δολοφονία.
Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως όταν οι δύο κατηγορούμενοι έφθασαν έξω από το κάμπινγκ πριν τη δολοφονία, ο ένας από αυτούς επικοινώνησε με ένα τρίτο άτομο και το άτομο αυτό επικοινώνησε με τη σειρά του με συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου θύματος. Κάτι που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο προς εξέταση στην έρευνα της Αστυνομίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Ο άνδρας ισχυρίστηκε ενώπιον των αστυνομικών πως ο 68χρονος τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το 2022 και πως, λόγω αυτού, ήθελε να του αποσπάσει εκβιαστικά χρήματα -κάτι που είχε κάνει και στο παρελθόν.
Είπε λοιπόν, όπως ισχυρίστηκε, στον φυσικό αυτουργό του εγκλήματος να πάνε μαζί στο κάμπινγκ προκειμένου να εκβιάσουν τον 68χρονο και να του πάρουν χρήματα. «Δεν ήθελα να πεθάνει, θέλαμε να τον εκβιάσουμε για να πάρουμε λεφτά» υποστήριξε προσθέτοντας ότι ο φυσικός αυτουργός του είπε μετά το φονικό ότι ο 68χρονος δεν ήταν μόνος του και ότι του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πυροβολήσει. Ωστόσο από τη σκηνή του εγκλήματος βγαίνουν διαφορετικά συμπεράσματα.
Και τα δύο θύματα έχουν βληθεί σε καίρια σημεία κάτι που μαρτυρά πως ο δράστης δεν ήθελε απλά να τους τραυματίσει αλλά να τους σκοτώσει. Επίσης ο ανιψιός του θύματος που ήταν παρών στη σκηνή δεν άκουσε να γίνεται λόγος για χρήματα από μέρος του δράστη. Μετά το διπλό φονικό, ο 22χρονος συνεργός ανέφερε πως έφυγε μόνος του από το σημείο και κατάφερε να περάσει δια θαλάσσης στην Καλαμάτα.
Όπως ανέφερε σχετικά και ο δικηγόρος του «βούτηξε στη θάλασσα και κολύμπησε, όχι με την έννοια ότι κολύμπησε συνεχώς επί ώρες, κάποια από αυτά τα διαστήματα περπατούσε μέσα στη θάλασσα. Απλώς επέλεξε την οδό της θαλάσσης. Επέστρεψε με το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα».
Ωστόσο αστυνομικές πηγές εκτιμούν πως είναι ιδιαίτερα δύσκολο για έναν άνθρωπο να διανύσει τη διαδρομή όπως περιγράφηκε από τον κατηγορούμενο.
Κάτι που τους κάνει να αντιμετωπίζουν συνολικά τους ισχυρισμούς με επιφύλαξη και να συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν αν πίσω από το έγκλημα βρίσκεται κάποιος ηθικός αυτουργός. Κάποιος δηλαδή που «παρήγγειλε» τη δολοφονία των δύο ανδρών.
Την ίδια ώρα τελείως διαφορετική στάση τηρεί ο 22χρονος που συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης ως δράστης του εγκλήματος.
Δεν παραδέχεται την εμπλοκή του
Μέχρι στιγμής ο κατηγορούμενος δεν παραδέχεται την εμπλοκή του στην υπόθεση αν και οι αστυνομικοί φέρονται να κατέχουν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του.
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται σήμερα το πρωί όταν ο 22χρονος συνεργός εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση. Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο protothema.gr, οι δύο άνδρες είχαν ταυτοποιηθεί από την περασμένη Κυριακή αλλά επειδή η έρευνα δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, βρίσκονταν υπό επιτήρηση.
Πώς έφθασαν στη σύλληψη των δύο ανδρών
Μετά τη δημοσιοποίηση όμως της φωτογραφίας στην οποία φαίνονταν οι δυο τους πάνω στο σκούτερ ο συνεργός αποφάσισε να παραδοθεί. Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην Καλλιθέα.
