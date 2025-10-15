Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Η άγρια δολοφονία 27χρονης από μετανάστη στη Βρετανία: Της έστησε ενέδρα και τη χτύπησε 23 φορές με κατσαβίδι στο κεφάλι
Η Ριανόν Σκάι Γουάιτ εργαζόταν στο ξενοδοχείο για μετανάστες που διέμενε ο δράστης από το Σουδάν τον περσινό Οκτώβριο - «Αφού τη σκότωσε πήρε ποτό και τον είδαν να χορεύει και να γελάει, προφανώς ενθουσιασμένος με αυτό που είχε κάνει» είπε η εισαγγελέας
Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 27χρονης Ριανόν Σκάι Γουάιτ από τον - κατά δήλωσή του - 19χρονο Ντενγκ Τσολ Μαγιέκ από το Σουδάν τον περσινό Οκτώβριο στη Βρετανία αφού τη χτύπησε 23 φορές με κατσαβίδι στο κεφάλι παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο που εκδικάζει το έγκλημα.
Οι ένορκοι άκουσαν πώς ο Μαγιέκ καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στις 20 Οκτωβρίου 2024 να ακολουθεί την 27χρονη από το ξενοδοχείο Park Inn, το οποίο τότε χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση αιτούντων άσυλο.
Φίλη του θύματος που κατέθεσε στο δικαστήριο, περιέγραψε πως άκουσε τα ουρλιαχτά της 27χρονης τη στιγμή της επίθεσης στον σταθμό τρένου Bescot Stadium.
Η εισαγγελέας της έδρας αναπτύσσοντας το κατηγορητήριο είπε ότι ο μετανάστης από το Σουδάν ακολούθησε το θύμα: «Την ακολούθησε μέχρι την πλατφόρμα του τρένου στο σταθμό Bescot Stadium και στη συνέχεια την επιτέθηκε. Τη χτύπησε επανειλημμένα με ένα κατσαβίδι. Την άφησε να αιμορραγεί μέχρι θανάτου και στη συνέχεια επέστρεψε αδιάφορα στο ξενοδοχείο του».
Κατά την εισαγγελέα, μάλιστα, ο Σουδανός κατηγορούμενος μετά την επίθεση πήγε σε ένα κατάστημα για να αγοράσει ένα ποτό, πέταξε το τηλέφωνο της 27χρονης σε ένα ποτάμι και στη συνέχεια επέστρεψε στο ξενοδοχείο, όπου «τον είδαν να χορεύει και να γελάει, προφανώς ενθουσιασμένος με αυτό που είχε κάνει».
Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο η Γουάιτ εργαζόταν στο ξενοδοχείο για περίπου τρεις μήνες, βοηθώντας στον καθαρισμό και το σερβίρισμα φαγητού.
«Το μοιραίο βράδυ, ένας από τους συναδέλφους της παρατήρησε τον κατηγορούμενο να κοιτάζει επίμονα και το θύμα και άλλες εργαζόμενες στο ξενοδοχείο. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να θυμηθεί κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό που θα μπορούσε να οδηγήσει τον κατηγορούμενο να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Από τις κάμερες ασφαλείας είναι σαφές ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν στη ρεσεψιόν, κοιτάζοντας επίμονα το θύμα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στη συνέχεια άλλαξε ρούχα, φόρεσε ένα χαρακτηριστικό μπουφάν και σανδάλια και μετά περίμενε» είπε η εισαγγελέας.
Σύμφωνα με την ίδια η φίλη της 27χρονης «άκουσε μια κραυγή, και μετά άλλη μια κραυγή πριν το τηλέφωνό της να σβήσει».
Τη Γουάιτ βρήκε αιμόφυρτη μηχανοδηγός τρένου που προσπάθησε να της δώσει τις πρώτες βοήθειες μαζί με έναν συνάδελφο της 27χρονης από το ξενοδοχείο. «Η 27χρονη πολύ σοβαρά τραυματισμένη και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα για να σωθεί» είπε η εισαγγελέας καθώς το θύμα άφησε την τελευταία της πνοή τρεις ημέρες μετά την επίθεση που δέχθηκε.
