Η άγρια δολοφονία 27χρονης από μετανάστη στη Βρετανία: Της έστησε ενέδρα και τη χτύπησε 23 φορές με κατσαβίδι στο κεφάλι

Τη Γουάιτ βρήκε αιμόφυρτη μηχανοδηγός τρένου που προσπάθησε να της δώσει τις πρώτες βοήθειες μαζί με έναν συνάδελφο της 27χρονης από το ξενοδοχείο. «Η 27χρονη πολύ σοβαρά τραυματισμένη και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα για να σωθεί» είπε η εισαγγελέας καθώς το θύμα άφησε την τελευταία της πνοή τρεις ημέρες μετά την επίθεση που δέχθηκε.