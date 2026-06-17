PosoKanei: Στον αέρα η νέα πλατφόρμα με 7.973 προϊόντα και σύγκριση τιμών με την Ευρώπη

Η νέα υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης είναι ήδη διαθέσιμη στο posokanei.gov.gr και μέσω app για κινητά - Ιστορικό τιμών, «έξυπνο» καλάθι αγορών, καθημερινή ενημέρωση από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σύγκριση με τις μέσες τιμές της ΕΕ - Βήμα βήμα πώς λειτουργεί