Τριπλή ανάσα για 1 εκατ. οικογένειες από το νέο ακατάσχετο στους λογαριασμούς: Πώς γλιτώνουν έως 350 ευρώ τον μήνα για χρέη στο δημόσιο
Τριπλή ανάσα για 1 εκατ. οικογένειες από το νέο ακατάσχετο στους λογαριασμούς: Πώς γλιτώνουν έως 350 ευρώ τον μήνα για χρέη στο δημόσιο
«Ξεκλειδώνουν» εκατομμύρια λογαριασμοί: Πώς αυξάνεται το ακατάσχετο για Δημόσιο, τράπεζες και κοινούς λογαριασμούς
Τριπλή «ανάσα» για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που ζουν κάθε μήνα με το άγχος της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών τους για χρέη σε δημόσιο και τράπεζες, δίνουν οι νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου το οποίο κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών , Κυριάκος Πιερρακάκης.
Με τις διατάξεις αυτές (άρθρο 6 του πολυνομοσχεδίου):
1. για νοικοκυριά με χρέη προς τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες, το ακατάσχετο μηνιαίο όριο σε ατομικό καταθετικό λογαριασμό αυξάνεται από τα 1.500 στα 1.600 ευρώ
2. για οφειλές προς τράπεζες, σε περίπτωση που τηρούν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από 2.000 σε 2.200 ευρώ το μήνα
3. για οφειλές προς το Δημόσιο, το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 σε 1.600 ευρώ το μήνα.
-200 ευρώ το μήνα ή έως 2.400 ευρώ το χρόνο οικογένειες με κοινό λογαριασμό,
-350 ευρώ το μήνα ή έως 4.200 ευρώ το χρόνο για χρέη στο δημόσιο.
Στα νέα περιθώρια αυτά για όσους χρωστούν και υφίστανται κατάσχεση (πάνω από 1,7 εκατ. ΑΦΜ για χρέη στο δημόσιο και εκατοντάδες χιλιάδες για χρέη σε τράπεζες και ιδιώτες), έρχεται να προστεθεί και άλλη διάταξη, η οποία «απελευθερώνει» από κάθε κατάσχεση τα ποσά για δαπάνες ειδικής αγωγής παιδιών των οφειλετών, τα οποία στο εξής δεν θα εκχωρούνται, δεν θα κατάσχονται και δεν θα συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ και πιστωτικά ιδρύματα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
Αλλά και για όσους επιθυμούν την πλήρη άρση της κατάσχεση από το Δημόσιο (και όχι μερική μόνο), με το πολυνομοσχέδιο έρχεται και άλλη διάταξη που απαλλάσσει από τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης όσους εξοφλήσουν το 1/4 της οφειλής τους, με τον όρο να ρυθμίσουν και να πληρώνουν τα υπόλοιπα χρέη τους, όπως π.χ. με τη νέα ρύθμιση για τις 72 δόσεις.
Για οφειλές προς τις τράπεζες όπου θα ισχύσουν τα νέα όρια (1600 ή 2200 ευρώ), προϋπόθεση είναι να γίνει δήλωση εκ μέρους του οφειλέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων, προσδιορίζοντας έναν (και μόνον) λογαριασμό του στον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο.
Τα ίδια όρια θα ισχύουν και για λογαριασμούς όπου οι καταθέσεις αφορούν μισθούς συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές -οι οποίες προσδιορίζονται υποχρεωτικά ως τέτοιες- και πάνω από τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182).
Πηγή: newmoney.gr
Με τις διατάξεις αυτές (άρθρο 6 του πολυνομοσχεδίου):
1. για νοικοκυριά με χρέη προς τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες, το ακατάσχετο μηνιαίο όριο σε ατομικό καταθετικό λογαριασμό αυξάνεται από τα 1.500 στα 1.600 ευρώ
2. για οφειλές προς τράπεζες, σε περίπτωση που τηρούν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από 2.000 σε 2.200 ευρώ το μήνα
3. για οφειλές προς το Δημόσιο, το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 σε 1.600 ευρώ το μήνα.
Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν «ανάσα»:-100 ευρώ το μήνα ή έως 1.200 ευρώ το χρόνο όσοι έχουν χρέη προς τράπεζες ή ιδιώτες,
-200 ευρώ το μήνα ή έως 2.400 ευρώ το χρόνο οικογένειες με κοινό λογαριασμό,
-350 ευρώ το μήνα ή έως 4.200 ευρώ το χρόνο για χρέη στο δημόσιο.
Στα νέα περιθώρια αυτά για όσους χρωστούν και υφίστανται κατάσχεση (πάνω από 1,7 εκατ. ΑΦΜ για χρέη στο δημόσιο και εκατοντάδες χιλιάδες για χρέη σε τράπεζες και ιδιώτες), έρχεται να προστεθεί και άλλη διάταξη, η οποία «απελευθερώνει» από κάθε κατάσχεση τα ποσά για δαπάνες ειδικής αγωγής παιδιών των οφειλετών, τα οποία στο εξής δεν θα εκχωρούνται, δεν θα κατάσχονται και δεν θα συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ και πιστωτικά ιδρύματα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
Αλλά και για όσους επιθυμούν την πλήρη άρση της κατάσχεση από το Δημόσιο (και όχι μερική μόνο), με το πολυνομοσχέδιο έρχεται και άλλη διάταξη που απαλλάσσει από τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης όσους εξοφλήσουν το 1/4 της οφειλής τους, με τον όρο να ρυθμίσουν και να πληρώνουν τα υπόλοιπα χρέη τους, όπως π.χ. με τη νέα ρύθμιση για τις 72 δόσεις.
Πώς «απελευθερώνονται» οι λογαριασμοίΗ διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές στο Δημόσιο, ο λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός.
Για οφειλές προς τις τράπεζες όπου θα ισχύσουν τα νέα όρια (1600 ή 2200 ευρώ), προϋπόθεση είναι να γίνει δήλωση εκ μέρους του οφειλέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων, προσδιορίζοντας έναν (και μόνον) λογαριασμό του στον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο.
Τα ίδια όρια θα ισχύουν και για λογαριασμούς όπου οι καταθέσεις αφορούν μισθούς συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές -οι οποίες προσδιορίζονται υποχρεωτικά ως τέτοιες- και πάνω από τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182).
Πηγή: newmoney.gr
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