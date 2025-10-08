Τέμπη: Γιατί χρειάστηκαν 23 ημέρες για να γίνει δεκτό το αίτημα Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων

23 μέρες μετά, ο Πάνος Ρούτσι
σταμάτησε την απεργία πείνας που έκανε στο Σύνταγμα
, καθώς βεβαιώθηκε πως οι διαδικασίες που αφορούν στην εκταφή και στη διενέργεια βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων
για τον γιο του που χάθηκε στο δυστύχημα
των Τεμπών
, έχουν ξεκινήσει.
Μέσα σε αυτές τις 23 ημέρες σε πολιτικό επίπεδο ακούσαμε δηλώσεις - και πολλές φορές αντιφατικές είναι η αλήθεια - για τον εάν μπορεί ή όχι να γίνει εκταφή
και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων
. Μια δουλειά που επί της ουσίας είναι δουλειά της δικαιοσύνης την αναγάγαμε σε πολιτική συζήτηση, βάζοντας νερό στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Άλλα γιατί πραγματικά χρειάστηκαν 23 ημέρες, ώστε ο Πάνος Ρούτσι να έχει το «πράσινο φως» για την εκταφή και τη διενέργεια αυτών των εξετάσεων;
Πότε έκλεισε και τυπικά η ανάκριση
Ξέρουμε πως η ανάκριση έκλεισε στα τέλη του περασμένου Αυγούστου
και σύμφωνα με το πόρισμα του εφέτη ανακριτή δεν υπήρχε ύποπτο φορτίο με βάση τις πραγματογνωμοσύνες που κατατέθηκαν. Έτσι ένα αίτημα για εκταφή, τέστ dna
και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων δεν μπορούσε να γίνει δεκτό
, σύμφωνα με νομικούς κύκλους
. Όμως για να κλείσει η ανάκριση της υπόθεσης και τυπικά, χρειάστηκε η σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών αλλά και της προέδρου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας, η οποία ουσιαστικά διατυπώθηκε μόλις πριν μια εβδομάδα σύμφωνη γνώμη. Επιπρόσθετα η Πρόεδρος της εισαγγελίας εφετών
μόλις πριν από μία εβδομάδα απάντησε αρνητικά στο αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς έχοντας τη δικογραφία στα χέρια της τόνισε πως η ανάφλεξη με βάση τα στοιχεία δεν προήλθε από ύποπτο φορείο
. Τότε λοιπόν και τυπικά έκλεισε η ανάκριση και πλέον από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανακοινωθεί και η ημερομηνία έναρξης της δίκης.
Αφού η δίκη πλέον θα γίνει στην ώρα της, με μια νομική φόρμουλα οι δικαστικές αρχές της Λάρισας αμέσως μετά κάνουν απόλυτα δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια όλων των βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων
που αφορούν τον γιό του Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Ανασύρουν από το αρχείο δύο μηνύσεις που στρέφονται κατά των ιατροδικαστών και εκεί συσχετίζεται η παραγγελία της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας που επιτρέπει τη διενέργεια βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων στους συγγενείς. Η μία μήνυση έγινε από 147 συγγενείς τον Απρίλιο του 2024 και η άλλη από τον Νίκο Πλακιά
τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Έτσι σχηματίζεται μια νέα δικογραφία
ανεξάρτητη από αυτή της κύριας δίκης και οι γονείς μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αν θέλουν εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις για τον άνθρωπο που έχασαν.
Πώς διεξάγεται η προκαταρκτική
Με εντολή της, η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας ζητά από το Α.Τ Λάρισας να διενεργήσει την προκαταρκτική
. Από το απόγευμα της Δευτέρας το αστυνομικό τμήμα έχει στείλει αντίγραφο της προκαταρκτικής σε όλα τα αστυνομικά τμήματα των περιοχών που έχουν δηλώσει ως μόνιμη κατοικία οι συγγενείς. Για παράδειγμα, αντίγραφο της προκαταρκτικής έχει σταλεί στο Α.Τ Περάματος ώστε ο Πάνος Ρούτσι να καταθέσει εγγράφως ότι ζητάει την εκταφή
του γιου του και τη διενέργεια βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Ανάλογη θα είναι η διαδικασία και για τους υπόλοιπους συγγενείς. Μάλιστα χθες με συμπληρωματική προκαταρκτική
, η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας προς το Α.Τ Λάρισας, ορίζει πως θα γίνουν οι εκταφές αλλά και η διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων.
Γιατί δεν έγιναν εξ' αρχής ιστολογικές;
Το σιδηροδρομικό δυστύχημα την 28η Φεβρουαρίου του 2023
καταγράφηκε και αντιμετωπίστηκε σαν τροχαίο δυστύχημα.
Έτσι το πρωτόκολλο προέβλεπε πως έπρεπε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις μόνον στους οδηγούς των αμαξοστοιχιών
, όπως και έγιναν. Βέβαια, ήταν στη διακριτική ευχέρεια του ιατροδικαστή να διενεργήσει τοξικολογικές εξετάσεις όπου αυτός θεωρούσε ότι έπρεπε, αλλά σε εκείνη τη φάση δεν είχαμε καταγγελίες από τους συγγενείς για ύποπτο φορτίο, που πραγματογνωμοσύνες στη συνέχεια, διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε τελικά, σύμφωνα με τη δικογραφία.