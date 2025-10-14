Φρένο στα Airbnb για τα «σύρματα» της Μήλου - Κηρύχθηκαν διατηρητέα

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Μήλου,
τα πολύχρωμα «σύρματα»
επιχειρεί να διασώσει το υπουργείο Ναυτιλίας, που σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή»,
ξεκίνησε να τα χαρακτηρίζει ως διατηρητέα, θέλοντας να αποτρέψει τη μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα, κάτι που επιφέρει και παρεμβάσεις στα χαρακτηριστικά τους.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Μανώλη Κουτουλάκη
, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 749/Δ/25) η κήρυξη των πρώτων 58 «συρμάτων» που βρίσκονται στην περιοχή Μανδράκια
ως διατηρητέων.
Τα «σύρματα», είναι τα παραθαλάσσια, υπόσκαφα κτίσματα, μεγέθους συνήθως 6 μέτρων, όπου οι ψαράδες φύλαγαν τις βάρκες τους τον χειμώνα.
Με τις πολύχρωμες πόρτες τους και τη λιτή αρχιτεκτονική τους, αποτελούν από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της Μήλου. Πριν χρόνια, είχε ξεκινήσει η προσπάθεια καταγραφής και προστασίας τους, χωρίς να ολοκληρωθεί. Η διαδικασία ξεκίνησε εκ νέου πρόσφατα, καθώς τα τελευταία χρόνια μετατρέπονται σε τουριστικά
καταλύματα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους.
Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ναυτιλίας,
τα περισσότερα «σύρματα» διατηρούν την παραδοσιακή τους χρήση, ενώ σε κάποια διαπιστώθηκε αλλαγή χρήσης σε τουριστικό κατάλυμα, χωρίς όμως μεγάλες μορφολογικές παρεμβάσεις.
Απαγορεύεται η μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα ή σπίτια
Για τα 58 «σύρματα» που κηρύχθηκαν διατηρητέα,
απαγορεύεται η μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα ή κατοικίες. Πλέον της αρχικής τους χρήσης ως λεμβοστασίων, επιτρέπονται στα διατηρητέα «σύρματα» πολιτιστικές εγκαταστάσεις (εκθέσεις, λαογραφικό μουσείο, καλλιτεχνικά εργαστήρια) καθώς και γραφεία τοπικών συλλόγων.
Η ύπαρξη κατοικίας επιτρέπεται μόνον σε τρία από αυτά, καθώς διέθεταν ήδη χώρο κατοικίας. Σύμφωνα με την απόφαση, διατηρητέο χαρακτηρίζεται το αρχικό κτίσμα (υπόσκαφο ή μη), οι κοινόχρηστες διαμορφώσεις (δρομίσκοι, πλατώματα, σκαλοπάτια) στους φυσικούς σχηματισμούς που περιβάλλουν τα κτίσματα.
Ωστόσο, θα πρέπει να αφαιρεθούν οι μεταγενέστερες εξωτερικές προσθήκες και κατασκευές (στέγαστρα, πέργκολες, πεζούλες, νεότεροι αυλότοιχοι, περιφράξεις και χτιστά καθιστικά), που αλλοιώνουν την αρχική τους μορφή.
Στην απόφαση προβλέπεται ότι 12 συγκεκριμένα σύρματα θα πρέπει να αποκατασταθούν στην αρχική τους μορφή. Πάντως, δεν υπάρχει διορία για την εφαρμογή της απόφασης.
Απαγορεύονται επίσης τα υαλοστάσια, οι πέργκολες και τα στέγαστρα. Όπου έχουν εγκατασταθεί, θα πρέπει να αφαιρεθούν.
Αντίθετα, επιτρέπεται η χρήση υφασμάτινου λευκού σκιάστρου, περιορισμένης έκτασης. Επίσης, δεν επιτρέπεται η επέκταση προς τη θάλασσα του χώρου μπροστά από τα «σύρματα», όπως και η δημιουργία εξεδρών πρόσδεσης σκαφών.