H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Παιδάκι 1 έτους βρέθηκε αναίσθητο στα Πατήσια από ναρκωτικά που κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του - Νοσηλεύεται διασωληνωμένο
Παιδάκι 1 έτους βρέθηκε αναίσθητο στα Πατήσια από ναρκωτικά που κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του - Νοσηλεύεται διασωληνωμένο
Το κοριτσάκι βρήκαν αστυνομικοί στο σπίτι που ζούσε με τον 27χρονο πατέρα του από την Αίγυπτο, ο οποίος συνελήφθη
Μάχη για τη ζωή του δίνει παιδί ενός έτους το οποίο υπέστη σοβαρή ζημιά από ναρκωτικά που φέρεται να κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγική ιστορία άρχισε να ξεδιπλώνεται χθες Σάββατο (11/10) όταν αστυνομικοί έφθασαν στο σπίτι του 27χρονου στα Πατήσια και βρήκαν το κοριτσάκι αναίσθητο.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 27χρονος, ο οποίος είναι από την Αίγυπτο, είχε καπνίσει την προηγούμενη ημέρα ναρκωτικά δίπλα στο κοριτσάκι με αποτέλεσμα αυτό να χάσει τις αισθήσεις του.
Ο Αιγύπτιος συνελήφθη, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι διασωληνωμένο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγική ιστορία άρχισε να ξεδιπλώνεται χθες Σάββατο (11/10) όταν αστυνομικοί έφθασαν στο σπίτι του 27χρονου στα Πατήσια και βρήκαν το κοριτσάκι αναίσθητο.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 27χρονος, ο οποίος είναι από την Αίγυπτο, είχε καπνίσει την προηγούμενη ημέρα ναρκωτικά δίπλα στο κοριτσάκι με αποτέλεσμα αυτό να χάσει τις αισθήσεις του.
Ο Αιγύπτιος συνελήφθη, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι διασωληνωμένο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα