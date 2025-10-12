ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Παιδάκι 1 έτους βρέθηκε αναίσθητο στα Πατήσια από ναρκωτικά που κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του - Νοσηλεύεται διασωληνωμένο
Παιδάκι 1 έτους βρέθηκε αναίσθητο στα Πατήσια από ναρκωτικά που κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του - Νοσηλεύεται διασωληνωμένο

Το κοριτσάκι βρήκαν αστυνομικοί στο σπίτι που ζούσε με τον 27χρονο πατέρα του από την Αίγυπτο, ο οποίος συνελήφθη

Παιδάκι 1 έτους βρέθηκε αναίσθητο στα Πατήσια από ναρκωτικά που κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του - Νοσηλεύεται διασωληνωμένο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Μάχη για τη ζωή του δίνει παιδί ενός έτους το οποίο υπέστη σοβαρή ζημιά από ναρκωτικά που φέρεται να κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγική ιστορία άρχισε να ξεδιπλώνεται χθες Σάββατο (11/10) όταν αστυνομικοί έφθασαν στο σπίτι του 27χρονου στα Πατήσια και βρήκαν το κοριτσάκι αναίσθητο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 27χρονος, ο οποίος είναι από την Αίγυπτο, είχε καπνίσει την προηγούμενη ημέρα ναρκωτικά δίπλα στο κοριτσάκι με αποτέλεσμα αυτό να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο Αιγύπτιος συνελήφθη, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι διασωληνωμένο.

