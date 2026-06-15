Στην τελική ευθεία οι άδειες λειτουργίας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια: Δέκα αιτήσεις στο τραπέζι

Σύμφωνα με πληροφορίες, έως το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φακέλων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

ξένων πανεπιστημίων, που επιδιώκουν να αποκτήσουν ακαδημαϊκή παρουσία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία



Σύμφωνα με πληροφορίες, έως το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φακέλων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία θα αποστείλει τη γνωμοδότησή της στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η εισήγηση της Αρχής θα αφορά το κατά πόσο οι ενδιαφερόμενοι φορείς πληρούν τις ακαδημαϊκές, διοικητικές και θεσμικές προϋποθέσεις, που προβλέπει η νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα.







Η ολοκλήρωση των δύο γνωμοδοτήσεων θεωρείται καθοριστική, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για την έκδοση των τελικών αποφάσεων αδειοδότησης από το υπουργείο Παιδείας.



Δέκα αιτήσεις στο τραπέζι Στον τρέχοντα κύκλο αξιολόγησης εξετάζονται συνολικά δέκα αιτήσεις. Οι πέντε αφορούν νέα πανεπιστημιακά σχήματα, που επιδιώκουν για πρώτη φορά να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες πέντε αποτελούν επανυποβολές φακέλων, που είχαν κατατεθεί κατά την προηγούμενη διαδικασία και επανήλθαν με συμπληρωμένα στοιχεία και βελτιώσεις.







Οι νέοι «παίκτες» Μεταξύ των νέων αιτήσεων ξεχωρίζει εκείνη του European University Cyprus, το οποίο σχεδιάζει τη δημιουργία σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής και Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Νομικής.



Το University of Sunderland, σε συνεργασία με το DEI College Θεσσαλονίκης, προγραμματίζει την έναρξη λειτουργίας του το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, προσφέροντας αρχικά προγράμματα στη Νομική, την Ψυχολογία και την Αγγλική Φιλολογία.



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Σημαντική θεωρείται και η πρόταση της American Farm School, η οποία στοχεύει στη δημιουργία σχολών με εξειδίκευση στην αγροδιατροφή, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, σε μια περίοδο όπου ο πρωτογενής τομέας αναζητά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες δεξιότητες.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει, ακόμη, η συνεργασία του Georgetown University με τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη του Executive Master's in Leadership από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ενώ σε επόμενο στάδιο αναμένεται να προστεθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα M.S. in Environment, το οποίο συνδέεται με τις σύγχρονες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της κλιματικής πολιτικής.



Οι φάκελοι που επιστρέφουν Τη δεύτερη ευκαιρία διεκδικούν πέντε πανεπιστήμια, που είχαν ήδη συμμετάσχει στην πρώτη φάση της διαδικασίας.



Με αντίστροφη μέτρηση για τις τελικές αποφάσεις εξελίσσεται η διαδικασία αδειοδότησης των, που επιδιώκουν να αποκτήσουν ακαδημαϊκή παρουσία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.Σύμφωνα με πληροφορίες, έωςαναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φακέλων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία θα αποστείλει τη γνωμοδότησή της στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η εισήγηση της Αρχής θα αφορά το κατά πόσο οι ενδιαφερόμενοι φορείς πληρούν τις ακαδημαϊκές, διοικητικές και θεσμικές προϋποθέσεις, που προβλέπει η νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα.Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχου από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος εξετάζει τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τις εκπαιδευτικές υποδομές, τα εργαστήρια και τη συνολική καταλληλότητα των χώρων όπου προβλέπεται να στεγαστούν τα νέα Ιδρύματα.Η ολοκλήρωση των δύο γνωμοδοτήσεων θεωρείται καθοριστική, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για την έκδοση των τελικών αποφάσεων αδειοδότησης από το υπουργείο Παιδείας.Στον τρέχοντα κύκλο αξιολόγησης εξετάζονται συνολικά δέκα αιτήσεις. Οι πέντε αφορούν νέα πανεπιστημιακά σχήματα, που επιδιώκουν για πρώτη φορά να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες πέντε αποτελούν επανυποβολές φακέλων, που είχαν κατατεθεί κατά την προηγούμενη διαδικασία και επανήλθαν με συμπληρωμένα στοιχεία και βελτιώσεις.Η εικόνα που προκύπτει από τις αιτήσεις καταδεικνύει ότι το ενδιαφέρον των ξένων ιδρυμάτων επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως οι επιστήμες υγείας, η τεχνολογία, η διοίκηση επιχειρήσεων, η νομική, η ψυχολογία και οι περιβαλλοντικές σπουδές.Μεταξύ των νέων αιτήσεων ξεχωρίζει εκείνη του European University Cyprus, το οποίο σχεδιάζει τη δημιουργία σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής και Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Νομικής.Το University of Sunderland, σε συνεργασία με το DEI College Θεσσαλονίκης, προγραμματίζει την έναρξη λειτουργίας του το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, προσφέροντας αρχικά προγράμματα στη Νομική, την Ψυχολογία και την Αγγλική Φιλολογία.Το Roger Williams University των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω συνεργασίας με το American College of Greece – Deree, σχεδιάζει τη λειτουργία τριών ακαδημαϊκών σχολών στους τομείς της Διοίκησης και Οικονομίας, των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και των Επιστημών και Τεχνολογίας.Σημαντική θεωρείται και η πρόταση της American Farm School, η οποία στοχεύει στη δημιουργία σχολών με εξειδίκευση στην αγροδιατροφή, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, σε μια περίοδο όπου ο πρωτογενής τομέας αναζητά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες δεξιότητες.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει, ακόμη, η συνεργασία του Georgetown University με τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη του Executive Master's in Leadership από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ενώ σε επόμενο στάδιο αναμένεται να προστεθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα M.S. in Environment, το οποίο συνδέεται με τις σύγχρονες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της κλιματικής πολιτικής.Τη δεύτερη ευκαιρία διεκδικούν πέντε πανεπιστήμια, που είχαν ήδη συμμετάσχει στην πρώτη φάση της διαδικασίας.

Πρόκειται για το University of West London σε συνεργασία με το BCA College, το London Metropolitan University με το CITY Unity College, το University of Derby με το Mediterranean College, το Université Sorbonne Paris Nord με το IDEF College και το University of Essex σε συνεργασία με το Aegean College.



Εκπαιδευτικές πηγές αναφέρουν ότι οι νέοι φάκελοι εμφανίζονται περισσότερο τεκμηριωμένοι και προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές κατά τον προηγούμενο κύκλο αξιολόγησης.



Οι προσδοκίες Αναφορικά με το εγχείρημα της προσέλκυσης διεθνών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της διεθνούς εξωστρέφειας της χώρας και στην προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.



Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι η παρουσία ξένων πανεπιστημίων μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο της εκπαιδευτικής μετανάστευσης, καθώς χιλιάδες Έλληνες φοιτητές επιλέγουν κάθε χρόνο σπουδές στο εξωτερικό, δαπανώντας σημαντικούς οικονομικούς πόρους.