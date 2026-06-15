«Η Μικρή Γοργόνα της Κοπεγχάγης στην Αγκαλιά ενός Αστερία», το νέο παραμύθι της Ανδρομάχης Πετκανά

Είναι ένα σύγχρονο παραμύθι για τα όνειρα, τη φιλία και τη δύναμη της ελπίδας που γεννήθηκε μπροστά στο διάσημο άγαλμα της Μικρής Γοργόνας στο λιμάνι της Κοπεγχάγης. Η έμπνευση της συγγραφέως προήλθε από μια προσωπική επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Δανίας, όπου η σιωπηλή μορφή της γοργόνας, καθισμένη στον βράχο της, μετατράπηκε στη φαντασία της σε μια ζωντανή ηρωίδα που αναζητά νόημα, φίλους και νέους ορίζοντες.Η ιστορία αντλεί τη συμβολική της αφετηρία από τη θρυλική γοργόνα του Hans Christian Andersen, χωρίς όμως να αποτελεί διασκευή του κλασικού έργου. Αντίθετα δίνει απάντηση στις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει πριν αρκετά χρόνια ότι το άγαλμα δήθεν χάθηκε. Η συγγραφέας τη βρίσκει στην .... αγκαλιά ενός αστερία και δημιουργεί ένα νέο λογοτεχνικό σύμπαν, όπου η Μικρή Γοργόνα αποκτά σύγχρονες ανησυχίες και αναζητήσεις. Η ηρωίδα δεν περιορίζεται στη νοσταλγία ή στον ανεκπλήρωτο έρωτα που χαρακτήριζε το πρωτότυπο παραμύθι του Άντερσεν, αλλά εξερευνά τον κόσμο των συναισθημάτων, της αυτογνωσίας και της ανθρώπινης επικοινωνίας.Κεντρικός άξονας της συνέχειας είναι η σχέση της γοργόνας με έναν αστερία. Ο αστερίας δεν λειτουργεί απλώς ως θαλάσσιος σύντροφος, αλλά ως σύμβολο φιλίας, στήριξης και αισιοδοξίας. Μέσα από την «αγκαλιά» του αστερία, η γοργόνα ανακαλύπτει ότι κανένα ταξίδι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς συντροφικότητα, εμπιστοσύνη και πίστη στον εαυτό μας. Ο αστερίας γίνεται ο συνοδοιπόρος που τη βοηθά να αντιμετωπίσει φόβους, αμφιβολίες και προκλήσεις, μετατρέποντας την περιπέτεια σε μια πορεία ωρίμανσης.Η Κοπεγχάγη δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της αφήγησης. Η πόλη μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χαρακτήρα του παραμυθιού. Το λιμάνι, η θάλασσα, οι άνεμοι του Βορρά και το εμβληματικό άγαλμα που στέκει εκεί από το 1913 λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο της φαντασίας και της πραγματικότητας. Η Μικρή Γοργόνα, που στην πραγματικότητα αποτελεί το διασημότερο σύμβολο της δανικής πρωτεύουσας, αποκτά μέσα από την αφήγηση μια νέα ζωή και μια νέα αποστολή.Το βασικό μήνυμα του παραμυθιού είναι ότι τα όνειρα δεν πραγματοποιούνται μόνο με την επιθυμία, αλλά και με το θάρρος να προχωρήσουμε πέρα από τους φόβους μας. Η συγγραφέας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δύναμη του νερού και του αέρα ως συμβόλων αναγέννησης και έμπνευσης. Άλλωστε η ίδια έχει περιγράψει πως η ιδέα της ιστορίας γεννήθηκε από ένα απαλό αεράκι μπροστά στο άγαλμα της γοργόνας, το οποίο μετατράπηκε σε δημιουργική πνοή.Παράλληλα, το βιβλίο αναδεικνύει αξίες όπως η φιλία, η αλληλεγγύη, η πίστη στα όνειρα, η υπέρβαση των φόβων, η αγάπη για τη θάλασσα και τη φύση, η δύναμη της αισιοδοξίας απέναντι στις δυσκολίες. Η αφήγηση ακολουθεί τη λογική των σύγχρονων παιδικών παραμυθιών που επιδιώκουν όχι μόνο να ψυχαγωγήσουν, αλλά και να καλλιεργήσουν συναισθηματική νοημοσύνη. Η γοργόνα και ο αστερίας γίνονται πρότυπα συνεργασίας και αμοιβαίας στήριξης, διδάσκοντας ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στις σχέσεις που χτίζουμε με τους άλλους.Ως συνέχεια της πρώτης ιστορίας, το έργο διευρύνει το σύμπαν της Μικρής Γοργόνας της Κοπεγχάγης και μεταφέρει τον αναγνώστη από την απλή περιγραφή ενός θρυλικού αγάλματος σε μια ολόκληρη θαλάσσια αλληγορία. Πρόκειται για ένα παραμύθι που συνδυάζει τον μύθο, το ταξίδι, τη φαντασία και τη βαθύτερη ανάγκη κάθε ανθρώπου — μικρού ή μεγάλου — να βρει έναν «αστερία» που θα τον στηρίξει όταν οι θάλασσες της ζωής γίνονται πιο δύσκολες.