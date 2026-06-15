Συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Σαντάμ Χαφτάρ: Ελλάδα και Ανατολική Λιβύη ενισχύουν τη συνεργασία τους

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση αποτυπώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών για ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους