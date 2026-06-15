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Με σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα» και ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αρχίζει σήμερα το 14ο Thessaloniki Pride
Με σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα» και ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αρχίζει σήμερα το 14ο Thessaloniki Pride
Σπάσε τον κώδικα των έμφυλων ρόλων, της σιωπής και της αορατότητας διεκδικώντας έναν κόσμο όπου η ταυτότητα και η έκφραση φύλου είναι πεδίο ελευθερίας, αυτό είναι το μήνυμα του φετινού Thessaloniki Pride
Με σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα», ένα πολυσυλλεκτικό και επίκαιρο πρόγραμμα αρχίζει σήμερα και κορυφώνεται το Σάββατο 20 Ιουνίου το 14ο Thessaloniki Pride, πλατφόρμα ελεύθερης έκφρασης για τον κάθε φορέα που θέλει να στείλει το δικό του μήνυμα συμπερίληψης.
Βιωματικό escape game για τους αόρατους κώδικες που καθορίζουν τι λέμε, τι κρύβουμε και τι θεωρούμε «φυσιολογικό», προβολή μικρού μήκους ταινιών από το TAF - Thessaloniki Animation Festival και ημερίδα για το έργο EXIS, που υλοποιεί το Thessaloniki Pride μαζί με εταίρους με αντικείμενο τη βελτίωση της ανταπόκρισης στα εγκλήματα μίσους περιλαμβάνονται στη διοργάνωση, η οποία εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και τις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας.
«Η θεματική του φετινού Pride έχει να κάνει με το ότι από τη στιγμή που γεννιόμαστε εντασσόμαστε σε ένα προκαθορισμένο σύστημα που κατανοεί την ύπαρξή μας με τρόπο δυαδικό, άρα και πολύ περιοριστικό» υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την παρουσία του προγράμματος η Φιλομένη Λιάτσα από την ομάδα επικοινωνίας του Thessaloniki Pride.
«Το μήνυμα του φετινού Thessaloniki Pride είναι: "Σπάσε τον κώδικα" των έμφυλων ρόλων, της σιωπής και της αορατότητας διεκδικώντας έναν κόσμο όπου η ταυτότητα και η έκφραση φύλου είναι πεδίο ελευθερίας» επισήμανε.
Το ποσοστό των εμπορικών χορηγιών φέτος δεν έφθασε ούτε το 40%. Το ίδιο ποσοστό το 2023 ήταν στο 70%. Ο προϋπολογισμός του Φεστιβάλ σε σχέση με πέρυσι είναι ήδη μειωμένος κατά 30% εξήγησε ο Απόστολος Καραμπαϊρης τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων καλύφθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Εξίσου σημαντικές είναι οι προκλήσεις και στους ανθρώπινους πόρους, είπε σημειώνοντας ότι σύντομα η οργάνωση θα χρειαστεί νέα στελέχη.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στις 19 Ιουνίου για το έργο EXIS, που αφορά τη βελτίωση της ανταπόκρισης της αστυνομίας σε εγκλήματα μίσους σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μέσω εκπαιδεύσεων των στελεχών της.
Ο Κωνσταντίνος Μαραγκός από την ομάδα παραγωγής είπε ότι στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου, έρευνα για θέματα ασφάλειας ΛΟΑΤΚΙ+ και οι εκπαιδεύσεις αστυνομικών από την Κέρκυρα έως την Ορεστιάδα που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα. Θα ακολουθήσει συζήτηση, στην οποία θα παρουσιαστεί η περίπτωση ομοτρανσφοβικής βίας, η επίθεση του όχλου εναντίον δύο queer ατόμων στην πλατεία Αριστοτέλους τον Μάρτιο του 2024, ανέφερε. Στις 18 Ιουνίου ημέρα της προγραμματισμένης δίκης των ανήλικων που κατηγορούνται για την επίθεση θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση συμπαράστασης στα θύματα στο δικαστικό μέγαρο.
Το Thessaloniki Pride κορυφώνεται το Σάββατο 20 Ιουνίου με το Pride Fair από τις 12 το μεσημέρι. Στις 18:30 από τον Λευκό Πύργο θα ξεκινήσει η Πορεία Υπερηφάνειας που θα καταλήξει πάλι στο ίδιο σημείο για τη συναυλία στην οποία θα τραγουδήσουν ο Lionder, ο Laffis, η Mikay και η Ευαγγελία. Το Thessaloniki Pride στηρίζουν, μεταξύ άλλων, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Γαλλικό Ινστιτούτο.
Βιωματικό escape game για τους αόρατους κώδικες που καθορίζουν τι λέμε, τι κρύβουμε και τι θεωρούμε «φυσιολογικό», προβολή μικρού μήκους ταινιών από το TAF - Thessaloniki Animation Festival και ημερίδα για το έργο EXIS, που υλοποιεί το Thessaloniki Pride μαζί με εταίρους με αντικείμενο τη βελτίωση της ανταπόκρισης στα εγκλήματα μίσους περιλαμβάνονται στη διοργάνωση, η οποία εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και τις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας.
«Η θεματική του φετινού Pride έχει να κάνει με το ότι από τη στιγμή που γεννιόμαστε εντασσόμαστε σε ένα προκαθορισμένο σύστημα που κατανοεί την ύπαρξή μας με τρόπο δυαδικό, άρα και πολύ περιοριστικό» υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την παρουσία του προγράμματος η Φιλομένη Λιάτσα από την ομάδα επικοινωνίας του Thessaloniki Pride.
«Το μήνυμα του φετινού Thessaloniki Pride είναι: "Σπάσε τον κώδικα" των έμφυλων ρόλων, της σιωπής και της αορατότητας διεκδικώντας έναν κόσμο όπου η ταυτότητα και η έκφραση φύλου είναι πεδίο ελευθερίας» επισήμανε.
Αυξημένες ανάγκες για χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους«Φέτος ζήσαμε από πρώτο χέρι τα αποτελέσματα της παγκόσμιας τάσης που πιέζει να απομακρυνθούμε από τις γνωστές αξίες και πολιτικές συμπερίληψης και ισότητας. Είναι ενδεικτικό ότι οι χορηγίες από μεγάλες εταιρείες ήταν συγκριτικά πολύ περιορισμένες και σε αριθμό αλλά και σε ύψος ποσών» ανέφερε ο διευθυντής της οργάνωσης Thessaloniki Pride, Απόστολος Καραμπαϊρης. Επισήμανε ωστόσο ότι «μια αχτίδα ελπίδας είναι ότι οι χορηγίες από τοπικές επιχειρήσεις διατηρήθηκαν και με μια μάλιστα ελαφριά αύξηση».
Το ποσοστό των εμπορικών χορηγιών φέτος δεν έφθασε ούτε το 40%. Το ίδιο ποσοστό το 2023 ήταν στο 70%. Ο προϋπολογισμός του Φεστιβάλ σε σχέση με πέρυσι είναι ήδη μειωμένος κατά 30% εξήγησε ο Απόστολος Καραμπαϊρης τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων καλύφθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Εξίσου σημαντικές είναι οι προκλήσεις και στους ανθρώπινους πόρους, είπε σημειώνοντας ότι σύντομα η οργάνωση θα χρειαστεί νέα στελέχη.
To Thessaloniki Pride θεσμός για την πόλη«To Thessaloniki Pride είναι πλέον θεσμός για την πόλη. Εμείς υποστηρίζουμε τη διοργάνωση, θεωρούμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη ανοιχτή, μία πόλη που θα πρέπει να στηρίζει στο πλαίσιο της δημοκρατίας τις διαφορετικότητες. Έχουμε εδώ και πολλά χρόνια συνεργασία με τους διοργανωτές του. Είχαμε μία πιο στενή συνεργασία στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Europride», τόνισε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στις 19 Ιουνίου για το έργο EXIS, που αφορά τη βελτίωση της ανταπόκρισης της αστυνομίας σε εγκλήματα μίσους σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μέσω εκπαιδεύσεων των στελεχών της.
Ο Κωνσταντίνος Μαραγκός από την ομάδα παραγωγής είπε ότι στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου, έρευνα για θέματα ασφάλειας ΛΟΑΤΚΙ+ και οι εκπαιδεύσεις αστυνομικών από την Κέρκυρα έως την Ορεστιάδα που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα. Θα ακολουθήσει συζήτηση, στην οποία θα παρουσιαστεί η περίπτωση ομοτρανσφοβικής βίας, η επίθεση του όχλου εναντίον δύο queer ατόμων στην πλατεία Αριστοτέλους τον Μάρτιο του 2024, ανέφερε. Στις 18 Ιουνίου ημέρα της προγραμματισμένης δίκης των ανήλικων που κατηγορούνται για την επίθεση θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση συμπαράστασης στα θύματα στο δικαστικό μέγαρο.
Το Thessaloniki Pride κορυφώνεται το Σάββατο 20 Ιουνίου με το Pride Fair από τις 12 το μεσημέρι. Στις 18:30 από τον Λευκό Πύργο θα ξεκινήσει η Πορεία Υπερηφάνειας που θα καταλήξει πάλι στο ίδιο σημείο για τη συναυλία στην οποία θα τραγουδήσουν ο Lionder, ο Laffis, η Mikay και η Ευαγγελία. Το Thessaloniki Pride στηρίζουν, μεταξύ άλλων, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Γαλλικό Ινστιτούτο.
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