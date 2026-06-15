Με σύνθημα «Σπάσε τον Κώδικα» και ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αρχίζει σήμερα το 14ο Thessaloniki Pride

Σπάσε τον κώδικα των έμφυλων ρόλων, της σιωπής και της αορατότητας διεκδικώντας έναν κόσμο όπου η ταυτότητα και η έκφραση φύλου είναι πεδίο ελευθερίας, αυτό είναι το μήνυμα του φετινού Thessaloniki Pride