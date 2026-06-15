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Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος - Μέσα στην ημέρα το βούλευμα του Αρείου Πάγου
Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος - Μέσα στην ημέρα το βούλευμα του Αρείου Πάγου
Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου θα κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στις φυλακές Κορυδαλλού
Αναμένεται εντός της ημέρας να εκδοθεί από το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου το βούλευμα επί της αναίρεσης που έχει ασκήσει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης επί βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17Ν.
Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου θα κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στις φυλακές Κορυδαλλού.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ανέθεσε στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη να μελετήσει το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά.
Ο Σοφοκλής Λογοθέτης αφού μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια, αλλά δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση του πολύισοβιτη και έτσι άσκησε αναίρεση στο επίμαχο βούλευμα.
Η πρόσφατη αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης ήταν η 5η κατά σειρά προσπάθειά του για αποφυλάκιση, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου Πειραιά.
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε.
Εκτός από τον Γιωτόπουλου παραμένουν κρατούμενοι οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις τα μέλη της 17Ν Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.
Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου θα κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στις φυλακές Κορυδαλλού.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ανέθεσε στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη να μελετήσει το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά.
Ο Σοφοκλής Λογοθέτης αφού μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια, αλλά δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση του πολύισοβιτη και έτσι άσκησε αναίρεση στο επίμαχο βούλευμα.
Η πρόσφατη αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης ήταν η 5η κατά σειρά προσπάθειά του για αποφυλάκιση, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου Πειραιά.
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε.
Εκτός από τον Γιωτόπουλου παραμένουν κρατούμενοι οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις τα μέλη της 17Ν Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.
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