Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος - Μέσα στην ημέρα το βούλευμα του Αρείου Πάγου

Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου θα κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στις φυλακές Κορυδαλλού