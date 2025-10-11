Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση του στρατού στη Λιοσίων για την περισυλλογή χειροβομβίδας

Κλείσιμο

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 11/10για ύποπτο αντικείμενο. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της ΤΕΕΜ και προέκυψε ότι επρόκειτο για μη λειτουργική, χρησιμοποιημένη, στρατιωτικού τύπου χειροβομβίδα.Λίγο μετά τις 14:00, κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεων Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού απομάκρυνε με ασφάλεια από την οδό Νικομηδείας, τη χειροβομβίδα στρατιωτικού τύπου που βρέθηκε στο πεζοδρόμιο της Λιοσίων.Ήδη στελέχη του τοπικού τμήματος «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας ώστε να ταυτοποιήσουν το ποιος και πότε εγκατέλειψε τη χειροβομβίδα.Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ως προς τον στόχο, χωρίς να αποκλείεται η επιλογή του σημείου να είναι τυχαία.