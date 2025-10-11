Τρόμος για φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη: Ο πρώην της έγινε stalker για έναν ολόκληρο χρόνο

Για σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο ζούσε μέσα στον φόβο μια 26χρονη φοιτήτρια
στη Θεσσαλονίκη
, καθώς ο πρώην σύντροφός
της είχε γίνει η σκιά της. Την ακολουθούσε παντού, παραμόνευε έξω από το διαμέρισμά της και όταν είδε ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά και μέσω των κοινωνικών δικτύων, ξεκίνησε να τη βομβαρδίζει με email αλλά και… χρήματα που της έστελνε μέσω e-banking.
Η υπόθεση επίμονης παρακολούθησης με θύμα τη 26χρονη κοπέλα απασχόλησε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης
, καθώς η μεταπτυχιακή φοιτήτρια αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια της δικαιοσύνης προκειμένου να απαλλαγεί από τον κατηγορούμενο.
Η ίδια περιέγραψε στο δικαστήριο
πως η ζωή της τον τελευταίο χρόνο, από την ημέρα που αποφάσισε να χωρίσει με τον κατηγορούμενο, έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό μαρτύριο, αφού φοβάται ακόμα κι όταν βρίσκεται στην οικία της, όταν μπαίνει στο ασανσέρ της πολυκατοικίας και όταν μεταβαίνει στην εργασία της.
Καταθέτοντας για όσα ζει τον τελευταίο χρόνο, η νεαρή εξήγησε ότι διέκοψε τον δεσμό της με τον κατηγορούμενο
με δική της απόφαση, όμως εκείνος επιθυμεί την επανασύνδεσή τους. «Δε γίνεται όμως με το ζόρι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι η δεύτερη φορά που τον καταγγέλλει στις Αρχές, καθώς φοβάται ακόμη και για τη ζωή της. «Άργησα να ζητήσω τη βοήθεια της Δικαιοσύνης, καθώς τον λυπόμουν, αλλά πλέον δεν αντέχω άλλο», σημείωσε.
Το τελευταίο περιστατικό
Το τελευταίο περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη
του κατηγορούμενου σημειώθηκε στις 6 Οκτωβρίου, όταν τα ξημερώματα χτύπησε το κουδούνι του διαμερίσματος της νεαρής γυναίκας και εκείνη, έντρομη, κάλεσε την αστυνομία. Πρόκειται όμως για ένα μόνο από τα δεκάδες περιστατικά που έχει καταγγείλει η παθούσα.
«Από την ημέρα που χωρίσαμε μέχρι σήμερα ζω σε ένα καθεστώς τρόμου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα άνοιγα πολλές φορές την πόρτα του σπιτιού μου και τον έβρισκα στις σκάλες της πολυκατοικίας να κρυφακούει. Κάθεται εκεί χωρίς να χτυπάει το κουδούνι για να ακούει τι γίνεται μέσα στο διαμέρισμα. Έχω φτάσει στο σημείο να δυναμώνω τον ήχο της τηλεόρασης όταν μιλάω στο τηλέφωνο, γιατί ξέρω ότι βρίσκεται απέξω και με ακούει. Θέλει να μαθαίνει τι γίνεται στην προσωπική μου ζωή και φοβάμαι πάρα πολύ», ανέφερε.
Η φοιτήτρια
κατέθεσε στο δικαστήριο ότι δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βρει τον κατηγορούμενο να την περιμένει στην πολυκατοικία και να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του όταν επιστρέφει από την εργασία της, παρόλο που από τον Μάιο του έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα με τα οποία του απαγορεύεται να την πλησιάζει.
«Έρχεται τα χαράματα και χτυπάει τα κουδούνια. Το ίδιο έκανε και το περασμένο Σάββατο και μετά μου έστειλε μήνυμα. Έχω φτάσει στο σημείο να βλέπω εφιάλτες ότι μου ανοίγουν την εξώπορτα του σπιτιού μου και να πετάγομαι από τον ύπνο μου. Επιστρέφω στην πολυκατοικία και εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά μου στο ασανσέρ. Δεν αντέχω άλλο να με τρομοκρατεί, δεν είναι δυνατόν να είναι διαρκώς έξω από την πόρτα μου», είπε.
Την «καταδίωκε» με τη μηχανή και πάτησε το panic button
Η 26χρονη τόνισε ότι φοβάται και τρέμει από τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου, καθώς έχει αποδείξει ότι δεν έχει κανένα όριο. Πρόσθεσε, δε, ότι το τελευταίο διάστημα έχει ζητήσει τη βοήθεια ψυχολόγου αλλά και διατροφολόγου, λόγω διαταραχών που της έχει προκαλέσει αυτή η κατάσταση.
Η παθούσα περιέγραψε μέχρι και περιστατικό… καταδίωξής της από τον κατηγορούμενο. Όπως είπε, πριν από δύο εβδομάδες βρισκόταν με το πατίνι της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ο κατηγορούμενος την πλεύρισε με τη μοτοσικλέτα του και την ακολούθησε έως την ανατολική πλευρά της πόλης. «Σχεδόν εν κινήσει και ενώ έτρεμα από τον φόβο μου, πάτησα το panic button
για να έρθουν οι αστυνομικοί και να ζητήσω βοήθεια», είπε.
Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της, ενώ χρειάστηκε αρκετές φορές να διακόψει για κάποια δευτερόλεπτα καθώς ξεσπούσε σε κλάματα, η 26χρονη εξήγησε ότι ζει μόνη της στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται για σπουδές, καθώς οι γονείς της είναι στον τόπο καταγωγής της, και καθημερινά παλεύει για να αντιμετωπίσει τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου.
«Έχω τη δουλειά μου και παράλληλα ασχολούμαι με το μεταπτυχιακό μου. Έχω στόχους στη ζωή, δε θέλω να μαθαίνει τίποτα για εμένα. Τον έχω μπλοκάρει από παντού και μου στέλνει μηνύματα στο email. Νιώθω έντονο φόβο, αναγκάστηκα να αναζητήσω ψυχολογική στήριξη. Καλώ στο τηλέφωνο τη μητέρα μου τα ξημερώματα. Δεν κοιμάμαι καλά, αναγκάζομαι να βάζω την ένταση της τηλεόρασης στο “70” όταν μιλάω μαζί της, γιατί ξέρω ότι ο κατηγορούμενος είναι έξω από την πόρτα του σπιτιού μου και ακούει όσα λέω. Όταν κάλεσα την αστυνομία, ανέβασα την ένταση στο “100” και οι άνθρωποι με ρωτούσαν γιατί έχει τόση φασαρία. Δεν αντέχω άλλο, τον βρίσκω στις σκάλες της πολυκατοικίας ακόμη και στις 4 το πρωί», επισήμανε.
Εκτός από τα email, ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να στέλνει χρήματα στην παθούσα μέσω e-banking, χωρίς η ίδια να το επιθυμεί ή να του το έχει ζητήσει, όπως λέει. «Πάντα πίστευε ότι με το να μου στέλνει χρήματα με χειρίζεται. Δεν τον θέλω, δεν θέλω καμία σχέση μαζί του», σημείωσε.
Η απολογία
Στην απολογία
του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η ίδια η παθούσα επιδιώκει να έχει επικοινωνία μαζί του και ότι τον χειρίζεται, καθώς ξέρει ότι είναι ερωτευμένος μαζί της.
«Δεν είναι έτσι όπως τα περιέγραψε. Μετά τον χωρισμό μας είχαμε κάποιες επαφές και μετά την επιβολή των περιοριστικών όρων. Με είχε πάρει τηλέφωνο για να μιλήσουμε όταν δεν ήταν καλά, λέγοντας ότι έχει μόνο εμένα και τη μητέρα της. Μόλις με παίρνει τηλέφωνο, εγώ νομίζω ότι θέλει να ξαναπροσπαθήσουμε, αλλά αυτή παίζει μαζί μου. Αυτό το κάνει για να με εκμεταλλεύεται, γιατί ξέρει ότι την αγαπάω, για να της πάρω ένα ρολόι, μια τσάντα κλπ. Δεν είμαι χαζός να ξυπνάω το βράδυ και να πηγαίνω να χτυπάω κουδούνια», ισχυρίστηκε.
Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα παραβιάζοντας τους όρους, ωστόσο υποστήριξε ότι και εκείνη έχει επικοινωνήσει μαζί του.
Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 11 μηνών
με τριετή αναστολή, καθώς και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την παθούσα.
Την ενοχή
του πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, τονίζοντας ότι προέκυψε, πέρα πάσης αμφιβολίας, πως από τον Σεπτέμβριο ο κατηγορούμενος επιδιώκει την επικοινωνία με την παθούσα, ενώ εκείνη του έχει εκφράσει ρητά και επανειλημμένα ότι δεν θέλει να ασχοληθεί ξανά μαζί της.