Ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα ο πρώην σύντροφός της - Ποινή φυλάκισης 18 χρόνια
Η υπεράσπιση ζήτησε να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας, ωστόσο, το δικαστήριο τα απέρριψε
Ένοχος κρίθηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο 50χρονος πρώην σύντροφός της.
Η Γαρυφαλλιά είχε δολοφονηθεί τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου και η κατηγορία με την οποία οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστήριο της Αμαλιάδας ο 50χρονος δράστης ήταν θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη.
Η υπεράσπιση ζήτησε να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας, ωστόσο, το δικαστήριο τα απέρριψε. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια ποινή φυλάκισης ωστόσο το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.
