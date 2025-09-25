Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό της Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της στην Πάτρα - Πέθανε λίγες μέρες μετά



Να σημειώθει πως κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 50χρονος είχε αποδέχτηκε πως χτύπησε την 41χρονη ισχυριζόμενος πως «δεν είχα πρόθεση να της κάνω κακό. Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να την βρω χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα συμβεί όλο αυτό. Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά, δεν το αποδέχομαι αυτό, μονάχα την έσπρωξα κι έπεσε κάτω».Τον Νοέμβριο 2024 ηάφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο του ΚΑΤ όπου νοσηλευόταν για μέρες μετά τον άγριοπου είχε υποστεί από τον σύντροφό της.Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα λίγες ώρες πριν τον τραυματισμό της, είχε μαζέψει τα πράγματά της μαζί με τον σύντροφό της και είχαν φύγει από το σπίτι που συγκατοικούσαν καθώς ο ιδιοκτήτης, τους είχε ζητήσει να αποχωρήσουν μετά τα βίαια επεισόδια που και ο ίδιος διαπίστωσε - λέγοντας χαρακτηριστικά στον 49χρονο άνδρα πως αν δε φύγουνΣύμφωνα με πληροφορίες το πρώην ζευγάρι είχε δώσει ραντεβού στο ξενοδοχείο ωστόσο η παραμονή τους εκεί ήταν ολιγόλεπτη.Ο 49χρονος δράστης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών, ναρκωτικών και απάτης.Εν όψει του δικαστηρίου που αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγες ημέρες (σ.σ. 10/10/25)«Ο πόνος μας είναι μεγάλος αλλά η πίστη μας παραμένει δυνατή. Θέλουμε το αυτονόητο, να δικαιωθεί η μνήμη της Γαρυφαλλιάς και να σταλεί το μήνυμα πως καμία ζωή δεν πρέπει να χάνεται άδικα. Περιμένουμε με αγωνία τη στιγμή που η Δικαιοσύνη θα μιλήσει» λέει η αδερφή της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου.