Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα - Τη χτυπά και πέφτει αναίσθητη
Στα δικαστήρια της Αμαλιάδας άρχισε η εκδίκαση της δίκης με βασικό κατηγορούμενο τον 50χρονο σήμερα πρώην σύντροφό της
Ένα αποκλειστικό βίντεo ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Hλιοπούλου στην Πάτρα το Νοέμβριο του 2024 παρουσίασε η ΕΡΤ, καθώς στα δικαστήρια της Αμαλιάδας άρχισε η εκδίκαση της δίκης με βασικό κατηγορούμενο τον 50χρονο σήμερα πρώην σύντροφό της.
Στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η γυναίκα να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο και να κοντοστέκεται λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα να μπει στην εντατική και λίγες ημέρες μετά να καταλήξει. Οι γονείς της κοπέλας μάλιστα πήραν τότε τη γενναία απόφαση, να δωρίσουν τα όργανά της.
Στο βίντεο καταγράφονται τα όσα έγιναν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στις 00:07 καταφθάνει η Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Καπνίζει ένα τσιγάρο, το οποίο πετά με δύναμη στο πάτωμα πριν την είσοδο. Στις 12:35 αποχωρεί από το ξενοδοχείο με γρήγορο βήμα. Δύο λεπτά αργότερα, στις 12:37, η Γαρυφαλλιά βγαίνει από το ξενοδοχείο, κοντοστέκεται λίγα μέτρα από την είσοδο και κοιτάζει γύρω της, προσπαθώντας να βεβαιωθεί πως δεν την παρακολουθεί κανείς. Προχωρά προσεκτικά προς την έξοδο του πάρκινγκ.
Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα ισχυρό χτύπημα. Όπως φαίνεται το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας πέφτει αναίσθητο στο έδαφος.
Δείτε το βίντεο:
Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να αντιληφθεί αν έχει τις αισθήσεις της, τη σηκώνει και την ταρακουνάει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζός από το σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η άτυχη γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ. Εκείνος την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης την παραμόνευε και αφού την συνάντησε άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.
Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δεν τα κατάφερε, δυστυχώς απεβίωσε με την οικογένειά της να παίρνει τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της.
