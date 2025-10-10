Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Δημογλίδου στο protothema: Η Αστυνομία μπαίνει στους καταυλισμούς των Ρομά και θα έχει 24ωρη εικόνα - Και ταξί και ασθενοφόρα πλέον τα περιπολικά
Δημογλίδου στο protothema: Η Αστυνομία μπαίνει στους καταυλισμούς των Ρομά και θα έχει 24ωρη εικόνα - Και ταξί και ασθενοφόρα πλέον τα περιπολικά
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μίλησε στην εκπομπή Direct για τις νέου τύπου απάτες, τις περιπολίες στους καταυλισμούς των Ρομά αλλά και την υπόθεση που τη συγκλόνισε όσο καμία άλλη
Για τις νέου τύπου απάτες, την εγκληματικότητα στους καταυλισμούς Ρομά, την οδική συμπεριφορά, την ενδοοικογενειακή βία και τις υποθέσεις που τη συγκλόνισαν μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην εκπομπή Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη.
Το έγκλημα απασχολεί τον κόσμο γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα», τόνισε η Δημογλίδου, εξηγώντας ότι πλέον οι περισσότερες υποθέσεις που καλείται να διαχειριστεί η αστυνομία αφορούν απάτες και όχι βίαιες πράξεις. «Βλέπουμε πλέον ελάχιστες διαρρήξεις και ληστείες. Οι νέου τύπου απάτες είναι οι πιο διαδεδομένες», είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη λάβει νέα μέτρα πρόληψης και ενημέρωσης.
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι οι νέες απάτες είναι αυτές κατά τις οποίες οι δράστες πείθουν τα θύματά τους με ψεύτικα σενάρια να παραδώσουν την περιουσία τους (όπως για παράδειγμα κάνουν με τις κλήσεις σε γονείς για ψεύτικα τροχαία των παιδιών τους). «Πανικοβάλουν τους πολίτες και τους πείθουν ότι μιλούν με πραγματικά πρόσωπα. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, οι πληροφορίες που έχουν είναι ελάχιστες – οι ίδιοι οι πολίτες τις δίνουν άθελά τους».
Οι επιτήδειοι, όπως είπε, εμφανίζονται συχνά ως συγγενείς ή δημόσιοι λειτουργοί και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με την ψυχολογική κατάσταση του θύματος. Η ίδια έχει την εξής συμβουλή για τους πολίτες: «Να καλέσουν τις εταιρείες κινητής και να ζητήσουν το τηλέφωνό τους να είναι απόρρητο. Επίσης και να επικοινωνούν άμεσα με την αστυνομία αν κάτι τους φανεί ύποπτο», σημείωσε.
Αναφερόμενη στην εγκληματικότητα στους καταυλισμούς Ρομά, η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γίνονται γενικεύσεις. «Υπάρχουν αξιοπρεπείς οικογένειες Ρομά που δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Τα παιδιά μου έχουν συμμαθητές Ρομά», είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε ήδη πραγματοποιούνται περιπολίες στους καταυλισμούς, ενώ το επόμενο βήμα είναι, όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, η μόνιμη παρουσία της ΕΛΑΣ εκεί. «Η ομάδα θα αποτελείται από άτομα της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία θα λάβουν ειδική εκπαίδευση. Ξεκινάμε από την Αττική και αν χρειαστεί θα επεκταθούμε».
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ μίλησε και για τα τροχαία: «Δεν έχουμε παιδεία όταν οδηγούμε ή όταν εμπλακούμε σε τροχαίο», σχολίασε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει βελτίωση. «Η εικόνα αλλάζει, βλέπουμε περισσότερη χρήση κράνους. Οι έλεγχοι για αλκοόλ θα συνεχιστούν πιο έντονα, με κλειστούς δρόμους».
Αναφορικά με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, ανέφερε πως αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που εμπιστεύονται την αστυνομία. «Περισσότερες γυναίκες φτάνουν σε εμάς για να κάνουν καταγγελία. Πολλές χρησιμοποιούν το panic button, ειδικά αν υπάρχει απειλή για τη ζωή τους». Ερωτηθείσα δε αν τα περιπολικά λειτουργούν πλέον ως ταξί (αναφορά στην τραγική υπόθεση της Κυριακής Γρίβα) απάντησε: «Ναι τα περιπολικά είναι και ταξί και ασθενοφόρα» εξηγώντας ότι λειτουργούν ως υποστηρικτικά μέσα για τη μεταφορά θυμάτων σε ιατροδικαστές ή νοσοκομεία.
Η υπόθεση της Κυριακής Γρίβα πάντως ήταν και εκείνη που τη συγκλόνισε περισσότερο. «Απογοητεύτηκα από τον τρόπο που χειρίστηκαν οι συνάδελφοί μου. Ήταν άδικο γιατί γενικεύτηκε η ευθύνη σε όλο το Σώμα». Είπε ότι εκείνο το διάστημα δεν ήθελε να μιλάει δημόσια, όμως δέχθηκε τηλεφωνήματα από συναδέλφους που την παρότρυναν να δίνει το μήνυμα εμπιστοσύνης προς την αστυνομία.
Τέλος, αναφέρθηκε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές ξεκαθαρίζοντας τη θέση της απέναντι στις δημόσιες παρεμβάσεις αστυνομικών συνδικαλιστών. «Όσοι εμφανίζονται στα πάνελ εκφράζουν προσωπικές απόψεις. Δεν αποτελούν τη θέση της ΕΛ.ΑΣ. και δεν ανήκουν πλέον στο Σώμα. Ο κόσμος δεν πρέπει να παρασύρεται».
Το έγκλημα απασχολεί τον κόσμο γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα», τόνισε η Δημογλίδου, εξηγώντας ότι πλέον οι περισσότερες υποθέσεις που καλείται να διαχειριστεί η αστυνομία αφορούν απάτες και όχι βίαιες πράξεις. «Βλέπουμε πλέον ελάχιστες διαρρήξεις και ληστείες. Οι νέου τύπου απάτες είναι οι πιο διαδεδομένες», είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη λάβει νέα μέτρα πρόληψης και ενημέρωσης.
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι οι νέες απάτες είναι αυτές κατά τις οποίες οι δράστες πείθουν τα θύματά τους με ψεύτικα σενάρια να παραδώσουν την περιουσία τους (όπως για παράδειγμα κάνουν με τις κλήσεις σε γονείς για ψεύτικα τροχαία των παιδιών τους). «Πανικοβάλουν τους πολίτες και τους πείθουν ότι μιλούν με πραγματικά πρόσωπα. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, οι πληροφορίες που έχουν είναι ελάχιστες – οι ίδιοι οι πολίτες τις δίνουν άθελά τους».
Οι επιτήδειοι, όπως είπε, εμφανίζονται συχνά ως συγγενείς ή δημόσιοι λειτουργοί και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με την ψυχολογική κατάσταση του θύματος. Η ίδια έχει την εξής συμβουλή για τους πολίτες: «Να καλέσουν τις εταιρείες κινητής και να ζητήσουν το τηλέφωνό τους να είναι απόρρητο. Επίσης και να επικοινωνούν άμεσα με την αστυνομία αν κάτι τους φανεί ύποπτο», σημείωσε.
Αναφερόμενη στην εγκληματικότητα στους καταυλισμούς Ρομά, η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γίνονται γενικεύσεις. «Υπάρχουν αξιοπρεπείς οικογένειες Ρομά που δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Τα παιδιά μου έχουν συμμαθητές Ρομά», είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε ήδη πραγματοποιούνται περιπολίες στους καταυλισμούς, ενώ το επόμενο βήμα είναι, όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, η μόνιμη παρουσία της ΕΛΑΣ εκεί. «Η ομάδα θα αποτελείται από άτομα της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία θα λάβουν ειδική εκπαίδευση. Ξεκινάμε από την Αττική και αν χρειαστεί θα επεκταθούμε».
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ μίλησε και για τα τροχαία: «Δεν έχουμε παιδεία όταν οδηγούμε ή όταν εμπλακούμε σε τροχαίο», σχολίασε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει βελτίωση. «Η εικόνα αλλάζει, βλέπουμε περισσότερη χρήση κράνους. Οι έλεγχοι για αλκοόλ θα συνεχιστούν πιο έντονα, με κλειστούς δρόμους».
Αναφορικά με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, ανέφερε πως αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που εμπιστεύονται την αστυνομία. «Περισσότερες γυναίκες φτάνουν σε εμάς για να κάνουν καταγγελία. Πολλές χρησιμοποιούν το panic button, ειδικά αν υπάρχει απειλή για τη ζωή τους». Ερωτηθείσα δε αν τα περιπολικά λειτουργούν πλέον ως ταξί (αναφορά στην τραγική υπόθεση της Κυριακής Γρίβα) απάντησε: «Ναι τα περιπολικά είναι και ταξί και ασθενοφόρα» εξηγώντας ότι λειτουργούν ως υποστηρικτικά μέσα για τη μεταφορά θυμάτων σε ιατροδικαστές ή νοσοκομεία.
Η υπόθεση της Κυριακής Γρίβα πάντως ήταν και εκείνη που τη συγκλόνισε περισσότερο. «Απογοητεύτηκα από τον τρόπο που χειρίστηκαν οι συνάδελφοί μου. Ήταν άδικο γιατί γενικεύτηκε η ευθύνη σε όλο το Σώμα». Είπε ότι εκείνο το διάστημα δεν ήθελε να μιλάει δημόσια, όμως δέχθηκε τηλεφωνήματα από συναδέλφους που την παρότρυναν να δίνει το μήνυμα εμπιστοσύνης προς την αστυνομία.
Τέλος, αναφέρθηκε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές ξεκαθαρίζοντας τη θέση της απέναντι στις δημόσιες παρεμβάσεις αστυνομικών συνδικαλιστών. «Όσοι εμφανίζονται στα πάνελ εκφράζουν προσωπικές απόψεις. Δεν αποτελούν τη θέση της ΕΛ.ΑΣ. και δεν ανήκουν πλέον στο Σώμα. Ο κόσμος δεν πρέπει να παρασύρεται».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα