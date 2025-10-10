Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ζαχάρω: Συνελήφθη γυναίκα που έκρυβε ναρκωτικά στο στόμα της
Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν δύο συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης κρυμμένα στο στόμα της
Στη σύλληψη μιας γυναίκας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου στη Ζαχάρω.
Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης(9/10), οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης, τις οποίες η συλληφθείσα είχε κρύψει στο στόμα της.
Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
