Ζαχάρω: Συνελήφθη γυναίκα που έκρυβε ναρκωτικά στο στόμα της
ΕΛΛΑΔΑ
Ναρκωτικά Κοκαΐνη Ηρωίνη Αστυνομία

Ζαχάρω: Συνελήφθη γυναίκα που έκρυβε ναρκωτικά στο στόμα της

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν δύο συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης κρυμμένα  στο στόμα της

Ζαχάρω: Συνελήφθη γυναίκα που έκρυβε ναρκωτικά στο στόμα της
Στη σύλληψη μιας γυναίκας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου στη Ζαχάρω.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης(9/10), οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης, τις οποίες η συλληφθείσα είχε κρύψει στο στόμα της.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Για ένα κορίτσι έγινε η αιματηρή συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη - Βαριά τραυματισμένος ο ένας ανήλικος

Δημογλίδου στο protothema: Η Αστυνομία μπαίνει στους καταυλισμούς των Ρομά και θα έχει 24ωρη εικόνα - Και ταξί και ασθενοφόρα πλέον τα περιπολικά

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης