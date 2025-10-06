Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλιμόνου για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
Τζίνα Αλιμόνου Ενδοοικογενειακή βία Πρώην σύντροφος Καταδίκη

Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλιμόνου για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Δεν την χτύπησα, δεν θέλω να έχω επαφή μαζί της, υποστήριξε ο 49χρονος

Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλιμόνου για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
Καμπάνα φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφωρο αρμόδιο δικαστήριο στον πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλιμόνου για τo περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της το περασμένο Σάββατο.

Το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή των δέκα μηνών που επέβαλε στον κατηγορούμενο υπό τους όρους της μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερης των 100 μέτρων και της μη επικοινωνίας του με την παθούσα με οποιαδήποτε μέσο.

Στο δικαστήριο βρέθηκε μάλιστα και η ίδια η ηθοποιός, η οποία είπε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή της: «Μίλησα μαζί του γιατί είχε χαλάσει το αυτοκίνητό μου. Γι' αυτό το λόγο επικοινωνήσαμε. Μετά ήρθε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να με βοηθήσει και άρχισε να αναμασά πράγματα του παρελθόντος. Υπήρξε ένταση μεταξύ μας. Με χτύπησε δυο φορές ελαφρά στο πρόσωπο αλλά δεν κάλεσα την αστυνομία. Κάλεσα τον πατέρα του για να τον απομακρύνει εκείνος. Μετά εκείνος ήρθε ξανά στο σπίτι μου. Του άνοιξα και μου πέταξε ένα βιβλίο. Κάλεσα την αστυνομία για να του γίνει σύσταση. Δεν ήθελα την ποινική του δίωξη».

Από την πλευρά του, ο 49χρονος κατηγορούμενος είπε στην απολογία του στο δικαστήριο: «Δεν την χτύπησα, δεν θέλω να έχω επαφή μαζί της. Αλλά για να μου άνοιξε την πόρτα μάλλον δεν με θεωρεί επικίνδυνο. Δεν είχα καμία πρόθεση για όλο αυτό, είχαμε καλή σχέση. Έχω προβλήματα υγείας».

H Τζίνα Αλιμόνου κατά την αποχώρησή της από τα δικαστήρια:

Τζίνα Αλιμόνου στα δικαστήρια Ευελπίδων


