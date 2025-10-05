Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Της επιτέθηκε δύο φορές
Περιπολικό έσπευσε στο σπίτι της ηθοποιού στις 7 το πρωί - Καταθέσεις έδωσαν η ίδια και ο πρώην σύντροφός της, δεν υπέβαλε μήνυση σε βάρος του
Στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αγίας Παρασκευής οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής 5 Οκτωβρίου 2025 η Τζίνα Αλιμόνου, μαζί με τον πρώην σύντροφό της, μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στα Βριλήσσια.
Το πρώην ζευγάρι εντοπίστηκε και προσήχθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιτέθηκε στη γυναίκα δύο φορές -το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, στις 23:00, και τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 05:00.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος άνδρας δεν είναι υπότροπος για παρόμοια αδικήματα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.
Η Τζίνα Αλιμόνου δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να κάνει μήνυση εναντίον του δράστη, ούτε τη μεταφορά της σε ασφαλή δομή φιλοξενίας θυμάτων. Παράλληλα, αρνήθηκε ιατροδικαστική εξέταση και αστυνομική συνοδεία για την επιστροφή της στο σπίτι της.
Επίσης, δεν επιθυμούσε να εγκαταστήσει το panic button.
Οι κατηγορίες και η σύλληψηΟ άνδρας συνελήφθη για παραβάσεις των άρθρων 6 και 7 του Νόμου 3500/2006, που αφορούν ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία.
