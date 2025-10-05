Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Φαραντούρης για ΚΑΠ: Η Δανία με επιδοτήσεις 5 δισ. είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, ενώ στην Ελλάδα με 13,5 δισ. ο αγροτικός τομέας σβήνει
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ύστερα από επίσκεψη αγροτικών μονάδων στη Δανία επισήμανε ότι η χώρα με λιγότερα χρήματα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, ενώ στην πατρίδα μας, με υπερδιπλάσιες επιδοτήσεις ο αγροτικός τομέας υποχωρεί
Σε νέα παρέμβαση για τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προχώρησε ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.
Σε δηλώσεις του από τη Δανία αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζει μία άλλη αγροτική ευρωπαϊκή χώρα, η Δανία, «παγκόσμια πρωταθλήτρια στον πρωτογενή τομέα», όπως τη χαρακτήρισε.
«Αναρωτιόμαστε στην Ελλάδα που πάνε τα λεφτά. Για το 2023-2027, η Δανία έχει λαμβάνειν €5 δισ. σε αγροτικές επιδοτήσεις και η Ελλάδα, €13,5 δισ. Υπερδιπλάσια κονδύλια!»
«Και όμως, με πολύ λιγότερα χρήματα, η Δανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια σε αγροτικά και βιολογικά προϊόντα, γαλοκτοκομικά, γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, ενώ στην πατρίδα μας, με υπερπλάσιες επιδοτήσεις 13,5 δισ., ο αγροτικός τομέας σβήνει. Γιατί; Διότι στη Δανία υπάρχει σχεδιασμός και ουσιαστική στήριξη της πολιτείας σε συνεταιρισμούς και πρωτογενή παραγωγή, ενώ στην Ελλάδα τα χρήματα τα διαχειρίζονται ακατάλληλοι άνθρωποι και τα καρπώνονται κομματικοί εγκάθετοι.»
Εξάλλου, σε δηλώσεις του από πρότυπη συνεταιριστική μονάδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων στο Aalporg, ο Έλληνας ευρωβουλευτής αποκάλυψε ότι «η Δανία έχει αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα. Οι βασικές αγροτικές εξαγωγές της χώρας περιλαμβάνουν χοιρινό κρέας, ψάρια και γαλακτοκομικά προϊόντα. Το δανέζικο αγροτικό τοπίο χαρακτηρίζεται από 40.000 φάρμες, με μέσο μέγεθος περίπου 70 εκτάρια ανά εκμετάλλευση. Αντίθετα, η Ελλάδα διαθέτει περίπου 700.000 φάρμες, αλλά με πολύ μικρότερο μέσο μέγεθος, μόλις 7 εκτάρια. Η Δανία διαθέτει περίπου 12 εκατομμύρια χοιρινά, ενώ η Ελλάδα αριθμεί μόλις 780.000. Επιπλέον, η Δανία αξιοποιεί το 61% της συνολικής έκτασής της για καλλιέργεια, τη στιγμή που η Ελλάδα καλλιεργεί μόνο το 20% της επικράτειάς της».
Όσον αφορά τις δαπάνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και πριν την περίοδο 2023-2027, ο Νικόλας Φαραντούρης επίσης παρέθεσε στοιχεία:
«Μόνο το 2020 η Ελλάδα ενισχύθηκε με σχεδόν 2,7 δισ. ευρώ, ενώ η Δανία έλαβε περίπου 1 δισ. ευρώ».
«Σε μια περίοδο που η Κομισιόν προτείνει τη μείωση των τα κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατά €80 δισ. στον επόμενο προϋπολογισμό, επείγει ο ανασχεδιασμός και η ουσιαστική στήριξη των αγροτών στη χώρα μας. Να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις άστοχές και σπασμωδικές ενέργειες που έχουν "πάγωσει" τις πληρωμές σε όλη την Ελλάδα και να στηριχθούν συνεταιρισμοί και καινοτόμες μέθοδοι καλλιέργειας και παραγωγής. Ήδη το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών».
Δείτε τις δηλώσεις του Ν. Φαραντούρη:
