Φαραντούρης για ΚΑΠ: Η Δανία με  επιδοτήσεις 5 δισ. είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, ενώ στην Ελλάδα με 13,5 δισ. ο αγροτικός τομέας σβήνει

Που πήγαν τα λεφτα; Για το 2023-2027, η 🇩🇰 Δανία παίρνει €5 δισ. σε επιδοτήσεις και η 🇬🇷 Ελλάδα, €13,5 δισ. Και όμως, η Δανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια σε αγροτικά & βιολογικά προϊόντα, ενώ εδώ οι αγρότες καταρρέουν. Γιατί; Γιατί εκεί υπάρχει σχεδιασμός & στήριξη της πολιτείας σε συνεταιρισμούς και παραγωγή, ενώ εδώ τα χρήματα πάνε σε κομματικούς εγκάθετους, βαφτιστήρια και κολλητούς. Απλά και ξεκάθαρα.