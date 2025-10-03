Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσαρά: Ξήλωσαν χασισοφυτεία «μαμούθ» με πάνω από 1.000 δενδρύλλια κάνναβης
Συνελήφθη ένας ημεδαπός, στον οποίον φέρεται να ανήκε η χασισοφυτεία
Χασισοφυτεία «μαμούθ« εντόπισαν ανακάλυψαν οι Αρχές στην περιοχή του Αφραθιά στη Μεσσαρά Ηρακλείου, στο πλαίσιο μιας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού μέσου neakriti.gr, δυνάμεις του ΤΑΕ Μεσαράς εντόπισαν τη φυτεία το πρωί κι αμέσως ξεκίνησαν την επιχείρηση, εκριζώνοντας πάνω από 1000 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εντοπίστηκαν μέσα σε θερμοκήπιο εμβαδού περίπου 6 στρεμμάτων.
Τα δενδρύλλια φορτώθηκαν σε φορτηγό του Δήμο Φαιστού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ίδιου ειδησεογραφικού μέσου, έχει συλληφθεί ένας ημεδαπός, στον οποίον φέρεται να ανήκε η χασισοφυτεία.
