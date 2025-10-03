Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Η γυναίκα προσπάθησε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό της, ωστόσο εκείνος της επιτέθηκε
Σε καταγγελία για λεκτική και σεξιστική επίθεση από διανομέα προχώρησε μία εκπαιδευτικός, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στον δρόμο.
Σύμφωνα με όσα περιγράφει η ίδια, ο διανομέας έκανε παράνομη προσπέραση και στη συνέχεια σταμάτησε για να περάσει η γυναίκα. Τότε, όπως ανέφερε η εκπαιδευτικός, ενώ έκανε την παρανομία του, ακινητοποίησε το μηχανάκι του και της επιτέθηκε λεκτικά με σεξιστικούς χαρακτηρισμούς, λέγοντάς της: «Αφού είσαι και γυναίκα...».
Η γυναίκα ανέφερε ότι ο διανομέας την έβρισε και στη συνέχεια την έφτυσε στο πρόσωπο μπροστά στην ανήλικη κόρη της, η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητο της. «Του είπα θα φωνάξω την αστυνομία», δήλωσε, εξηγώντας ότι προσπάθησε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό της.
Η εκπαιδευτικός προχώρησε σε μήνυση εις βάρος του διανομέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.
