Οι εξομολογήσεις της Άλισα Νιούμαν που από το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε στο OnlyFans: «Με σεξουαλικοποίησαν στον αθλητισμό»
Οι εξομολογήσεις της Άλισα Νιούμαν που από το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε στο OnlyFans: «Με σεξουαλικοποίησαν στον αθλητισμό»
Η πρώτη Καναδή Ολυμπιονίκης στο επί κοντώ μιλά για τη σεξουαλικοποίηση που βίωσε στον αθλητισμό, το δικαίωμα στον έλεγχο της εικόνας της και το όραμά της να στηρίξει τη νέα γενιά αθλητών
Η Καναδή πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ, Αλίσα Νιούμαν, που κατέκτησε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, έχει προκαλέσει αίσθηση όχι μόνο για τις αθλητικές της επιδόσεις αλλά και για τη δραστηριότητά της στο OnlyFans. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Maxim, όπου πόζαρε για φωτογράφιση, η Νιούμαν μίλησε ανοιχτά για την καριέρα της, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε και τον σκοπό που την οδηγεί.
«Μου έλεγαν ότι πρέπει να διαλέξω: αθλήτρια ή μοντέλο»
Η Νιούμαν, η πρώτη Καναδή αθλήτρια που κέρδισε ολυμπιακό μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, αποκάλυψε ότι από μικρή ηλικία βρέθηκε αντιμέτωπη με στερεότυπα. «Μου έλεγαν ότι έπρεπε να διαλέξω: να είμαι αθλήτρια ή μοντέλο. Δεν καταλάβαινα γιατί δεν μπορούσα να είμαι και τα δύο», ανέφερε. Παρά τις πιέσεις, επέλεξε τον αθλητισμό, δίνοντας, όπως λέει, «όλη μου την καρδιά και την ψυχή».
Η στιγμή της κατάκτησης του μεταλλίου στο Παρίσι ήταν για εκείνη κάτι περισσότερο από ένα επίτευγμα. «Η αληθινή μαγεία δεν ήταν το ίδιο το μετάλλιο, αλλά η αίσθηση ότι ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένη, δίνοντας τα πάντα. Στο βάθρο, ένιωσα υπερηφάνεια που εκπροσωπώ τον Καναδά. Το να είμαι η πρώτη γυναίκα από τη χώρα μου που κέρδισε μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ ήταν μια ταπεινή στιγμή», δήλωσε.
Ένας στόχος πέρα από τον αθλητισμό
Πέρα από τις προσωπικές της επιτυχίες, η Νιούμαν έχει έναν μεγαλύτερο στόχο: να εξασφαλίσει ότι η επόμενη γενιά αθλητών δεν θα περιορίζεται από οικονομικούς παράγοντες. «Για να φτάσεις σε ολυμπιακό επίπεδο, δεν χρειάζεται μόνο ταλέντο και αποφασιστικότητα, αλλά και οικονομική υποστήριξη. Ο στόχος μου είναι να διασφαλίσω ότι κανένας μελλοντικός Ολυμπιονίκης δεν θα μείνει πίσω εξαιτίας της οικογένειας ή των συνθηκών στις οποίες γεννήθηκε», τόνισε.
Η μετάβαση στο OnlyFans: «Στον αθλητισμό με σεξουαλικοποιούσαν»
Η απόφαση της Νιούμαν να δημιουργήσει λογαριασμό στο OnlyFans το 2022 προκάλεσε συζητήσεις. Η ίδια εξήγησε ότι η κίνηση αυτή ήταν μια προσπάθεια να πάρει τον έλεγχο της εικόνας της. «Είτε μου άρεσε είτε όχι, στον αθλητισμό με σεξουαλικοποιούσαν λόγω της εμφάνισής μου και της αθλητικής μου ενδυμασίας. Ακόμα και όταν φορούσα κολάν και αθλητικό σουτιέν που κάλυπτε την κοιλιά μου, ο κόσμος με σεξουαλικοποιούσε», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Όταν αποφάσισα να ξεκινήσω το OnlyFans, ήταν σημαντικό για μένα να συμμετέχω σε κάτι που μπορώ να ελέγξω», πρόσθεσε η αθλήτρια, η οποία μετρά πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα.
Η Νιούμαν δεν ήταν από τις πρώτες αθλήτριες που αποφάσισε να ανοίξει το δικό της προφίλ στο OnlyFans, ωστόσο από τη στιγμή που αποφάσισε να το κάνει είδε την καριέρα της να... εκτοξεύεται. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
«Μου έλεγαν ότι πρέπει να διαλέξω: αθλήτρια ή μοντέλο»
Η Νιούμαν, η πρώτη Καναδή αθλήτρια που κέρδισε ολυμπιακό μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, αποκάλυψε ότι από μικρή ηλικία βρέθηκε αντιμέτωπη με στερεότυπα. «Μου έλεγαν ότι έπρεπε να διαλέξω: να είμαι αθλήτρια ή μοντέλο. Δεν καταλάβαινα γιατί δεν μπορούσα να είμαι και τα δύο», ανέφερε. Παρά τις πιέσεις, επέλεξε τον αθλητισμό, δίνοντας, όπως λέει, «όλη μου την καρδιά και την ψυχή».
Η στιγμή της κατάκτησης του μεταλλίου στο Παρίσι ήταν για εκείνη κάτι περισσότερο από ένα επίτευγμα. «Η αληθινή μαγεία δεν ήταν το ίδιο το μετάλλιο, αλλά η αίσθηση ότι ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένη, δίνοντας τα πάντα. Στο βάθρο, ένιωσα υπερηφάνεια που εκπροσωπώ τον Καναδά. Το να είμαι η πρώτη γυναίκα από τη χώρα μου που κέρδισε μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ ήταν μια ταπεινή στιγμή», δήλωσε.
View this post on Instagram
Ένας στόχος πέρα από τον αθλητισμό
Πέρα από τις προσωπικές της επιτυχίες, η Νιούμαν έχει έναν μεγαλύτερο στόχο: να εξασφαλίσει ότι η επόμενη γενιά αθλητών δεν θα περιορίζεται από οικονομικούς παράγοντες. «Για να φτάσεις σε ολυμπιακό επίπεδο, δεν χρειάζεται μόνο ταλέντο και αποφασιστικότητα, αλλά και οικονομική υποστήριξη. Ο στόχος μου είναι να διασφαλίσω ότι κανένας μελλοντικός Ολυμπιονίκης δεν θα μείνει πίσω εξαιτίας της οικογένειας ή των συνθηκών στις οποίες γεννήθηκε», τόνισε.
View this post on Instagram
Η μετάβαση στο OnlyFans: «Στον αθλητισμό με σεξουαλικοποιούσαν»
Η απόφαση της Νιούμαν να δημιουργήσει λογαριασμό στο OnlyFans το 2022 προκάλεσε συζητήσεις. Η ίδια εξήγησε ότι η κίνηση αυτή ήταν μια προσπάθεια να πάρει τον έλεγχο της εικόνας της. «Είτε μου άρεσε είτε όχι, στον αθλητισμό με σεξουαλικοποιούσαν λόγω της εμφάνισής μου και της αθλητικής μου ενδυμασίας. Ακόμα και όταν φορούσα κολάν και αθλητικό σουτιέν που κάλυπτε την κοιλιά μου, ο κόσμος με σεξουαλικοποιούσε», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Όταν αποφάσισα να ξεκινήσω το OnlyFans, ήταν σημαντικό για μένα να συμμετέχω σε κάτι που μπορώ να ελέγξω», πρόσθεσε η αθλήτρια, η οποία μετρά πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα.
Η Νιούμαν δεν ήταν από τις πρώτες αθλήτριες που αποφάσισε να ανοίξει το δικό της προφίλ στο OnlyFans, ωστόσο από τη στιγμή που αποφάσισε να το κάνει είδε την καριέρα της να... εκτοξεύεται. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
@alyshanewman Eager to raise the bar? 😏 Where high standards meet undeniable chemistry. Let’s vault into something extraordinary!🫶🏼 Find me on @The League the #1 place for people with high standards and big ambitions! 📈 Click my special link to get started: [https://bit.ly/date-alysha]. Already on The League? Message #DateAlysha to your concierge and The League will allow you to connect with my profile. #TheLeaguepartner #Raisethebar #elevate #youdontwanttodateme #paidad ♬ original sound - Alysha Newman
Κυριολεκτικά γιατί στα 30 της χρόνια κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και μεταφορικά γιατί αυτή η επιτυχία της απογείωσε τη δημοτικότητα στα social media και φυσικά έκανε… περιζήτητη τη σελίδα της στο Only Fans.
«Την ξεκίνησα μετά τους Αγώνες στο Τόκιο και με τα χρήματα που έβγαλα κατάφερα να αγοράσω κάποια απαραίτητα πράγματα για να μπορώ να κάνω καλύτερη αποκατάσταση μετά τις προπονήσεις στο σπίτι του και φυσικά για να πληρώσω όλα τα έξοδα της ομάδας μου για να έρθουν στο Παρίσι», είχε εκμυστηρευθεί λίγο μετά την επιτυχία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου κι η ίδια δεν περίμενε το τι θα ακολουθούσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Την ξεκίνησα μετά τους Αγώνες στο Τόκιο και με τα χρήματα που έβγαλα κατάφερα να αγοράσω κάποια απαραίτητα πράγματα για να μπορώ να κάνω καλύτερη αποκατάσταση μετά τις προπονήσεις στο σπίτι του και φυσικά για να πληρώσω όλα τα έξοδα της ομάδας μου για να έρθουν στο Παρίσι», είχε εκμυστηρευθεί λίγο μετά την επιτυχία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου κι η ίδια δεν περίμενε το τι θα ακολουθούσε.
@alyshanewman Good To Be Home Miami 💚🧡@University of Miami #homecoming ♬ original sound - jake miller
Ειδήσεις σήμερα:
Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα