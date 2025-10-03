Οι εξομολογήσεις της Άλισα Νιούμαν που από το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε στο OnlyFans: «Με σεξουαλικοποίησαν στον αθλητισμό»

Κυριολεκτικά γιατί στα 30 της χρόνια κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και μεταφορικά γιατί αυτή η επιτυχία της απογείωσε τη δημοτικότητα στα social media και φυσικά έκανε… περιζήτητη τη σελίδα της στο Only Fans.«Την ξεκίνησα μετά τους Αγώνες στο Τόκιο και με τα χρήματα που έβγαλα κατάφερα να αγοράσω κάποια απαραίτητα πράγματα για να μπορώ να κάνω καλύτερη αποκατάσταση μετά τις προπονήσεις στο σπίτι του και φυσικά για να πληρώσω όλα τα έξοδα της ομάδας μου για να έρθουν στο Παρίσι», είχε εκμυστηρευθεί λίγο μετά την επιτυχία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου κι η ίδια δεν περίμενε το τι θα ακολουθούσε.