Μαχαίρια και αμφορείς εντοπίστηκαν στο σπίτι 47χρονου στη Βουλιαγμένη
Μαχαίρια και αμφορείς εντοπίστηκαν στο σπίτι 47χρονου στη Βουλιαγμένη
Κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων και της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων
Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) στην περιοχή της Βουλιαγμένης, ένας 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων και της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- 19 μαχαίρια,
- όπλο πολεμικών τεχνών τύπου «νουντσάκου»,
- μαχαίρι τύπου «PUSH KNIFE»,
- στιλέτο,
- 4 κυνηγετικά φυσίγγια και
- 2 ενάλιοι οξυπύθμενοι αμφορείς του 5ου αιώνα π.Χ.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
