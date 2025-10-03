Σκάφος του στολίσκου για Γάζα ελλιμενίστηκε στη Λάρνακα
Στο σκάφος επέβαιναν 21 άτομα, πολίτες διαφόρων κρατών - Το πλήρωμα υπέβαλε αίτημα για ελλιμενισμό επικαλούμενο ανάγκη ανεφοδιασμού και ανθρωπιστικούς λόγους

Μανώλης Καλατζής
Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε γραπτή ανακοίνωση του αναφέρει πως οι κυπριακές αρχές εντόπισαν σκάφος που συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο επέλεξε να προσεγγίσει τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετά την είσοδό του, και κατόπιν επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το πλήρωμα υπέβαλε αίτημα για ελλιμενισμό στο λιμάνι Λάρνακας, επικαλούμενο ανάγκη ανεφοδιασμού και ανθρωπιστικούς λόγους.



Επισπευσμένος ελλιμενισμός για λόγους υγείας

Κατά τη διαδικασία ελλιμενισμού αναφέρθηκαν δύο επιβαίνοντες με χρόνια προβλήματα υγείας. Για τον λόγο αυτό επισπεύστηκε η πρόσδεση, ώστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία φροντίδα.

Στο σκάφος επέβαιναν 21 άτομα, πολίτες διαφόρων κρατών, μεταξύ αυτών και κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και τρίτων χωρών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κύπρου, προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους ταυτοποίησης, εγγράφων και ασφαλείας. Για προληπτικούς λόγους κλήθηκε ασθενοφόρο και κατόπιν εξέτασης από νοσηλευτές δεν κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας μερίμνησαν για την κάλυψη βασικών αναγκών των επιβαινόντων και παρείχαν την απαιτούμενη συνδρομή σε ζητήματα προξενικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αιτημάτων υπηκόων τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, η Κυπριακή Δημοκρατία «αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα», ενεργοποιώντας τα σχετικά πρωτόκολλα και ακολουθώντας τις νενομισμένες διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. «Η Κύπρος έδρασε από την πρώτη στιγμή με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τον σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», τόνισε.

* Φωτογραφία αρχείου

