Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ομόνοια - Τραυματίστηκε ένας Αφγανός
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ομόνοια - Τραυματίστηκε ένας Αφγανός
Ο άνδρας που πυροβολήθηκε, τραυματίστηκε στον ώμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, κοντά στην Ομόνοια.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο τραυματίας που δέχθηκε τα πυρά τους είναι Αφγανός ενώ φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι δράστης είναι ένας Αλβανός.
Οι άνδρες της σήμανσης έχουν περισυλλέξει δύο κάλυκες στον πεζόδρομο της οδού Βηλαρά πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου.
Ο άνδρας από το Αφγανιστάν που πυροβολήθηκε, τραυματίστηκε στον ώμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Η πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών που ανέλαβαν την υπόθεση είναι ότι σχετίζεται με συναλλαγές για ναρκωτικά.
Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο protothema.gr ότι «ακούστηκε ένας πυροβολισμός, φωνές και μετά άλλος ένας. Μετά τελείωσαν όλα» προσθέτοντας ότι άκουσε κάποιον να φωνάζει στα ελληνικά τη λέξη «περίμενε»
Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των δύο δραστών είναι σε εξέλιξη.
