43χρονη σκότωσε με 21 μαχαιριές τον bodybuilder σύζυγό της στη Βραζιλία - Είχε ανοίξει τρύπες στους τοίχους για να τον παρακολουθεί
Ο 41χρονος μαχαιρώθηκε πρώτα στον ύπνο του, πριν προσπαθήσει να δραπετεύσει από το διαμέρισμα που ζούσε με τη σύζυγό του
Νέες λεπτομέρειες για την άγρια δολοφονία του 41χρονου bodybuilder Βάλτερ ντε Βάργκας Αΐτα από την 43χρονη σύζυγό του στη Βραζιλία στις αρχές Σεπτεμβρίου, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η 43χρονη Καρβάλιο Αϊτά που μαχαίρωσε 21 φορές με κουζινομάχαιρο τον σύντροφό της στο κεφάλι, τον κορμό, τα χέρια και τα πόδια κατά τη διάρκεια καυγά, τον κατηγορούσε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση.
Κατά τις ίδιες πηγές, η Καρβάλιο παρακολουθούσε από τον Μάρτιο τον 41χρονο προσπαθώντας να βρει αποδείξεις για την απιστία του.
Όπως έκανε γνωστό η αστυνομία, η 43χρονη είχε φτάσει στο σημείο να τρυπήσει τους τοίχους του διαμερίσματός τους για να τον κατασκοπεύει, τον φωτογράφιζε ενώ κοιμόταν και του έστελνε απειλητικά μηνύματα, που συχνά τελείωναν με emoji μαχαιριών.
Σε ηχητικά μηνύματα, δε, τον απειλούσε ότι θα «πληρώσει» για την υποτιθέμενη απιστία του, ενώ ο bodybuilder έλεγε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να ζει υπό την απειλή ότι θα τον μαχαιρώσει. Στα ίδια μηνύματα ο 41χρονος έλεγε ότι σχεδίαζε να αφήσει ένα γράμμα κατηγορώντας την για το θάνατό του αν του συνέβαινε κάτι.
«Πίστευε ότι ο σύζυγός της είχε σεξουαλικές σχέσεις με άλλα άτομα για αρκετούς μήνες πριν από το έγκλημα και, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, εξέφρασε σαφώς την επιθυμία της να τον σκοτώσει εξαιτίας αυτού», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Από την πλευρά της η Καρβάλιο παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον σύζυγό της τρεις φορές, αλλά ισχυρίστηκε ότι ήταν σε αυτοάμυνα, καθώς, όπως είπε, το μαχαίρι βρισκόταν στο χέρι του bodybuilder στην αρχή του καβγά
Οι ισχυρισμοί της αυτοί, ωστόσο, διαψεύστηκαν από την αστυνομία καθώς, όπως ανακοινώθηκε, ο 41χρονος μαχαιρώθηκε πρώτα στον ύπνο του, πριν προσπαθήσει να δραπετεύσει από το διαμέρισμα. Ο Βραζιλιάνος bodybuilder είχε, μάλιστα, συρθεί στις σκάλες αφήνοντας ίχνη αίματος στους διαδρόμους.
Μάρτυρες ανέφεραν, επίσης, ότι τον άκουσαν να φωνάζει «Θεέ μου, γιατί το κάνεις αυτό;» κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου της 7ης Σεπτεμβρίου.
