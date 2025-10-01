ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας για την 4χρονη που έφυγε από νηπιαγωγείο του Αγίου Παντελεήμονα και βρέθηκε μόνη στον δρόμο

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, όταν κατά την αποχώρηση των παιδιών από το σχολείο, η 4χρονη διέφυγε της προσοχής των δασκάλων και βρέθηκε εκτός του χώρου του νηπιαγωγείου

.

Το παιδί εντοπίστηκε λίγο αργότερα από μια 34χρονη διερχόμενη γυναίκα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου, σε μικρή απόσταση από το σχολείο. Η γυναίκα το μετέφερε άμεσα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου περίμενε η μητέρα του.