ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας για την 4χρονη που έφυγε από νηπιαγωγείο του Αγίου Παντελεήμονα και βρέθηκε μόνη στον δρόμο
Το παιδί διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών και βρέθηκε στο δρόμο όπου το εντόπισε περαστική

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με περιστατικό που έλαβε χώρα στο 90ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, όταν 4χρονη διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών και βρέθηκε εκτός σχολείου. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, όταν κατά την αποχώρηση των παιδιών από το σχολείο, η 4χρονη διέφυγε της προσοχής των δασκάλων και βρέθηκε εκτός του χώρου του νηπιαγωγείου.

Το παιδί εντοπίστηκε λίγο αργότερα από μια 34χρονη διερχόμενη γυναίκα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου, σε μικρή απόσταση από το σχολείο. Η γυναίκα το μετέφερε άμεσα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου περίμενε η μητέρα του.

Η 4χρονη είναι καλά στην υγεία της, ενώ συνελήφθη η διευθύντρια και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

