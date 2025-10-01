Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι: Διασώστες παρακολουθούν την κατάστασή του, αλλά αρνείται να υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις
Οι διασώστες  κάνουν καθημερινά έλεγχο των  ζωτικών σημείων και της κλινικής εικόνας του,  λέει σε ανακοίνωσή του το ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ εξέδωσε ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι που πραγματοποιεί για 17η ημέρα απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Στην ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι η υγεία του απεργού πείνας παρακολουθείται καθημερινά, με τον ίδιο να αρνείται να υποβληθεί σε αναγκαίες εργαστηριακές εξετάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

