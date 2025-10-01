Κωνσταντοπούλου: Δεν ζήτησα εγώ αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι
«Έχουν υποβληθεί επανειλημμένα από την πλευρά του Πάνου Ρούτσι και της οικογένειάς του συγκεκριμένα αιτήματα, που δεν έχουν απαντηθεί επισήμως» είπε η συνήγορος του απεργού πείνας
Διαψεύδει η Ζωή Κωνσταντοπούλου τις πληροφορίες ότι αιτήθηκε την αναβολή εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι.
«Επειδή διάβασα δημοσιεύματα που λένε ότι είχε προσδιοριστεί εκταφή την Παρασκευή και ζητήθηκε αναβολή από δικής μου πλευράς, διαψεύδω τα δημοσιεύματα αυτά» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σήμερα το απόγευμα μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιεί απεργία πείνας.
«Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην 17η ημέρα απεργίας πείνας. Δίπλα του αγωνιά η σύζυγός του, ο γιος του ο Κρις, εγώ ως συνήγορός του αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Και η κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της δικαστικής και εισαγγελικής λειτουργίας παίζουν σαδιστικά παιχνίδια, παίζουν με τις λέξεις, με τις μεθοδεύσεις και γενικά αρνούνται να συμπεριφερθούν θεσμικά» ανέφερε.
«Επειδή διάβασα δημοσιεύματα που λένε ότι είχε προσδιοριστεί εκταφή την Παρασκευή και ζητήθηκε αναβολή από δικής μου πλευράς, διαψεύδω τα δημοσιεύματα αυτά» τόνισε, λέγοντας παράλληλα ότι μέχρι τις 19:00 σήμερα δεν είχε υπάρξει καμία απάντηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, αλλά και του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας και του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, στα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που έχουν υποβληθεί για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, βιοχημικών εξετάσεων, ιατροδικαστικών πράξεων και επιστημονικών εργαστηριακών διερευνήσεων».
«Έχουν υποβληθεί επανειλημμένα από την πλευρά του Πάνου Ρούτσι και της οικογένειάς του συγκεκριμένα αιτήματα, που δεν έχουν απαντηθεί επισήμως» συμπλήρωσε.
